Τοιχογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι στο Γουέμπλεϊ Παρκ στο Λονδίνο

Τα αποκαλυπτήρια μιας τοιχογραφίας ύψους 9 μέτρων, αφιερωμένης στον αείμνηστο Φρέντι Μέρκιουρι, πραγματοποιήθηκαν στο Γουέμπλεϊ Παρκ του Λονδίνου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του θρυλικού τραγουδιστή.







Το έργο, που φέρει τον τίτλο «Είμαι ο κύριος Μέρκιουρι» είναι αναμορφικό, δηλαδή πρόκειται για μια εικόνα που φαίνεται φυσική και αποκτά σωστές αναλογίες μόνο από συγκεκριμένη γωνία. Από οποιοδήποτε άλλο σημείο, η μορφή διασπάται σε χρώματα και γραμμές.







Τη δημιουργία της τοιχογραφίας ανέλαβε ο καλλιτέχνης της street art Φρανκ Στάιλς, ο οποίος συνδύασε τέσσερα διαφορετικά έργα, δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα που εκτείνεται στα 58 Ισπανικά Σκαλιά του Γουέμπλεϊ Παρκ.

Freddie Mercury mural unveiled at Wembley Park ➡️ https://t.co/38uqDIpXMA pic.twitter.com/turZazF7Uz — BBC London (@BBCLondonNews) September 4, 2026

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