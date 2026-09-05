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Τοιχογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι στο Γουέμπλεϊ Παρκ στο Λονδίνο

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clock 23:00 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα αποκαλυπτήρια μιας τοιχογραφίας ύψους 9 μέτρων, αφιερωμένης στον αείμνηστο Φρέντι Μέρκιουρι, πραγματοποιήθηκαν στο Γουέμπλεϊ Παρκ του Λονδίνου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του θρυλικού τραγουδιστή.



Το έργο, που φέρει τον τίτλο «Είμαι ο κύριος Μέρκιουρι» είναι αναμορφικό, δηλαδή πρόκειται για μια εικόνα που φαίνεται φυσική και αποκτά σωστές αναλογίες μόνο από συγκεκριμένη γωνία. Από οποιοδήποτε άλλο σημείο, η μορφή διασπάται σε χρώματα και γραμμές.



Τη δημιουργία της τοιχογραφίας ανέλαβε ο καλλιτέχνης της street art Φρανκ Στάιλς, ο οποίος συνδύασε τέσσερα διαφορετικά έργα, δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα που εκτείνεται στα 58 Ισπανικά Σκαλιά του Γουέμπλεϊ Παρκ.

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φρεντι μερκιουρι τοιχογραφία Λονδίνο
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