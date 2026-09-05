Κρήτη: Η εορτή του Αγίου Μάμαντος στο ομώνυμο χωριό του Μυλοποτάμου

Πανηγυρικά εορτάσθηκε, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, η ετήσια μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος στο ομώνυμο χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου.



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, καθώς και από τον Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Κριτσωτάκη, Εφημέριο της Ενορίας Αγίου Μύρωνος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο οποίος, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε θεολογικά τον Θείο λόγο.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην οποία παρέστησαν οι αρχές του τόπου και πολλοί άνθρωποι της Ενορίας, πραγματοποιήθηκε μικρά λιτανεία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μάμαντος εντός του χωριού. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο του χωριού, υπέρ πάντων των υπέρ πίστεως και πατρίδος αναπαυσαμένων και τελειωθέντων.

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Στην προσλαλιά του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Πρόδρομος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους στην πανήγυρη και τόνισε ιδιαίτερα ότι ο Άγιος Μάμας, ο οποίος τιμάται ως παιδομάρτυρας, αποτελεί πρότυπο για όλους και ιδιαιτέρως για τα νέα παιδιά.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε, επίσης, με ιδιαίτερη συγκίνηση στον μακαριστό Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Ρουσσάκη, ο οποίος, μετά την πρόσφατη προς Κύριον εκδημία του, απουσιάζει για πρώτη φορά έπειτα από πολλές δεκαετίες σωματικά από την πανήγυρη. Τόνισε, όμως, ότι ο μακαριστός π. Νικόλαος «παραμένει πνευματικά παρών στο θυσιαστήριο της δόξης του Θεού, πρεσβεύοντας υπέρ πάντων εν αγάπη».

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Η πανήγυρη του Αγίου Μάμαντος αποτέλεσε και εφέτος μία όμορφη ευκαιρία εκκλησιαστικής συνάξεως και πνευματικής αναφοράς στη ζωή και το παράδειγμα του Αγίου Μάρτυρος, ιδιαιτέρως για τη νέα γενιά.

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