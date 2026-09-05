Τανάγρα: Πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι πιλότοι του Phantom που συνετρίβη

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα.

Όλα έγιναν περίπου στις3 το μεσημέρι, στη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα καθώς συνετρίβη το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4).

Οι Αρχές δεν είχαν καμία μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Ως τώρα δεν υπάρχει εικόνα από το συνεργείο που έχει σπεύσει για την έρευνα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση σου. Οι ίδιες μαρτυτίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.

Πηγή: protothema.gr

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