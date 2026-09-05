ΟΦΗ: Κοινός σχεδιασμός με τον Δήμο για νέο γήπεδο στην Κορώνη Μαγαρά

Ο ΟΦΗ και ο Δήμος Ηρακλείου έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ομάδας, καθώς στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια συμφωνήθηκε ότι η περιοχή Κορώνη Μαγαρά αποτελεί την επιλογή για τη χωροθέτηση του νέου γηπέδου, όπως προέκυψε από τη σημερινή συναντηση του δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον πρόεδρο της Κρητικής ομάδας , Μιχάλη Μπούση. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης, ξεκαθάρισε ότι ο ΟΦΗ έχει καταλήξει στην περιοχή και πλέον η συζήτηση περνά από το «πού» στο «πώς» και «πότε» θα υλοποιηθεί το έργο.

Για την κατασκευή του γηπέδου 15.000 θέσεων απαιτείται μια σημαντική συνολική έκταση, η οποία δεν αφορά μόνο το γήπεδο αλλά και τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, υποδομές και χώρους στάθμευσης. Αυτή τη στιγμή περίπου 10 στρέμματα είναι διαθέσιμα, ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστούν και επιπλέον γειτονικές εκτάσεις μέσω απαλλοτριώσεων.

Πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Λυκείου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Η συγκεκριμένη έκταση φτάνει συνολικά περίπου τα 80 στρέμματα, ωστόσο δεν πρόκειται για ένα ενιαίο και απολύτως «καθαρό» οικόπεδο.

Ένα τμήμα της ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου, ένα άλλο θα πρέπει να περάσει από διαδικασία απαλλοτρίωσης, ενώ υπάρχουν και κομμάτια που στο σχέδιο πόλεως έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι πρασίνου.

Τα βασικά βήματα για να προχωρήσει το έργο είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης, η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η εξεύρεση χρηματοδότησης. Για τη χρηματοδότηση θα εξεταστούν ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα, αλλά και η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας, με τη συμμετοχή του ΟΦΗ, του Δήμου και εξωτερικών συνεργατών, η οποία θα αναλάβει να συντονίσει τις απαλλοτριώσεις, τις μελέτες, τις αδειοδοτήσεις και το χρηματοδοτικό πλάνο. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντική προεργασία, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συνάντησης είναι ότι ΟΦΗ και Δήμος Ηρακλείου έχουν πλέον κοινή γραμμή για την τοποθεσία του νέου γηπέδου. Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου παραμένει ένα δύσκολο και μακροχρόνιο εγχείρημα, με τα μεγαλύτερα ζητήματα να είναι η εξασφάλιση της γης και της χρηματοδότησης. Καθοριστική αναμένεται να είναι και η συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, με συνάντηση με τον Σταύρο Αρναουτάκη να προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα.