Δήμος Χανίων: Στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα και ο δημόσιος χώρος

Εκτενής συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Χανίων πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χανίων, με αντικείμενο τα μεγάλα τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο, καθώς και τον συνολικό σχεδιασμό για τον δημόσιο χώρο και την επόμενη περίοδο ανάπτυξης της πόλης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλης Καλογριδάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Αλέξανδρος Κοντορινάκης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Γιώργος Ευθυμίου, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, Άννα Χαριτάκη, καθώς και η Αρχιτέκτων Μηχανικός και Ειδική Σύμβουλος του Δήμου, Μαρίνα Μιχαηλίδου .

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Δήμαρχος Χανίων υπογράμμισε τη σημασία της σταθερής συνεργασίας του Δήμου με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της πόλης, επισημαίνοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος και η συνεννόηση μεταξύ όλων των πλευρών είναι κρίσιμα στοιχεία για την πρόοδο των μεγάλων παρεμβάσεων στα Χανιά.

Ο κ. Σημανδηράκης σημείωσε ότι η απόλυτη ταύτιση απόψεων σε κάθε επιμέρους ζήτημα ούτε είναι δεδομένη ούτε αποτελεί προϋπόθεση για έναν ουσιαστικό θεσμικό διάλογο. Αντίθετα, όπως τόνισε, η δυνατότητα διαφορετικών προσεγγίσεων να συναντώνται σε ένα κοινό πλαίσιο ευθύνης απέναντι στην πόλη είναι εκείνη που επιτρέπει τη διαμόρφωση συναινέσεων και, τελικά, την πρόοδο των έργων.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη θεσμική διαδρομή των σημαντικότερων τεχνικών παρεμβάσεων των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ότι τα μεγάλα έργα που έχουν ήδη αλλάξει ή μεταβάλλουν σταδιακά τη φυσιογνωμία των Χανίων αποτέλεσαν προϊόν ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, αυτή η ευρεία πολιτική συμφωνία στα στρατηγικά ζητήματα της πόλης αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα.

Ακολούθησε, έπειτα από σχετικό αίτημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο των σημαντικών έργων και παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε φάση ωρίμανσης. Στη συζήτηση τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, τον συνολικό σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και το υπό σύσταση Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό για το παραλιακό μέτωπο και στη συνολική προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης της πόλης με τον δημόσιο χώρο. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Χανίων έχει επιλέξει να επενδύσει συστηματικά στον δημόσιο χώρο, όχι μέσα από αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά μέσα από έναν ευρύτερο σχεδιασμό που συνδέει διαφορετικές περιοχές και λειτουργίες της πόλης και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα περισσότερο συνεκτικό, προσβάσιμο και λειτουργικό αστικό περιβάλλον.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, προχώρησε σε εκτενή παρουσίαση της πορείας των έργων που υλοποιούνται, των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης ή μελετητικής ωρίμανσης, καθώς και των τεχνικών και διοικητικών διαδικασιών που συνοδεύουν την εξέλιξή τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε εκτενής διάλογος γύρω από τις προτεραιότητες, τον σχεδιασμό και την εξέλιξη των παρεμβάσεων, ενώ τέθηκαν από την πλευρά του Συλλόγου επιμέρους ζητήματα και προβληματισμοί που αφορούν τον αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση της ανάγκης να διατηρηθεί ένας σταθερός και ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Χανίων, ιδιαίτερα στα ζητήματα που αφορούν τον δημόσιο χώρο, την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος και τον συνολικό σχεδιασμό της πόλης.

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