ΟΗΕ: Ενέκρινε την αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη μετά από σχεδόν 500 χρόνια

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα που υποστηρίζει μια πιο πιστή στην πραγματικότητα χαρτογραφική απόδοση του μεγέθους των ηπείρων.

Το ψήφισμα, το οποίο έλαβε και την υποστήριξη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε με ευρεία πλειοψηφία 164 ψήφων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η μοναδική χώρα που το καταψήφισε, ενώ έξι κράτη απείχαν από την ψηφοφορία.

On Friday, the United Nations General Assembly adopted an African proposal for a new world map, which shows countries’ true size relative to one another.







In favor: 164



Against: 1



Abstentions: 6 pic.twitter.com/5BE4LUiojH — UN News (@UN_News_Centre) September 4, 2026





Πρόκειται για την μερκατορική προβολή, όπως ισχύει από το 1569, όταν ο χαρτογράφος Γεράρδος Μερκάτορ απεικόνισε τις ηπείρους και χώρες του πλανήτη μας, με τον τρόπο που γνωρίζουμε. Ωστόσο, η αποτύπωση της έκτασης χωρών και ηπείρων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

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Τι θα αλλάξει στους νέους χάρτες

Όπως έχει αποδειχθεί, η απεικόνιση που είχε επικρατήσει εδώ και τέσσερις αιώνες παραμορφώνει το πραγματικό μέγεθος των ηπείρων. Για παράδειγμα, σε αυτούς τους χάρτες η Γροιλανδία απεικονίζεται σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με την Αφρική, παρόλο που η αφρικανική ήπειρος είναι στην πραγματικότητα 14 φορές μεγαλύτερη.





«Ένας δίκαιος κόσμος ξεκινά με έναν δίκαιο χάρτη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Τόγκο, Ρόμπερτ Ντάσεϊ, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

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Είναι υποχρεωτική η αλλαγή;

Όπως διευκρίνισε η πλευρά του Τόγκο, το ψήφισμα δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και «σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύει τη χρήση των μερκατορικών χαρτών για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα». Οι ΗΠΑ, ως η μόνη χώρα που εναντιώθηκε στην πρόταση, ισχυρίστηκαν ότι αυτή προωθεί μια «ιδεολογική ατζέντα» και λειτουργεί ως «περισπασμός» από «τα πραγματικά προβλήματα της διεθνούς ειρήνης, της ευημερίας ή των καλών σχέσεων». Οι μερκατορικοί χάρτες είναι ευρέως διαδεδομένοι στα σχολεία, όμως το Τόγκο φιλοδοξεί να τους αντικαταστήσει πλήρως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. «Το Τόγκο θα είναι η πρώτη χώρα που θα αλλάξει τα βιβλία της γεωγραφίας. Πρέπει να τον αλλάξουμε (τον χάρτη) ώστε να δώσουμε το παράδειγμα σε όλες τις χώρες του κόσμου», συμπλήρωσε ο υπουργός.

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Το Τόγκο σχεδιάζει να ασκήσει πίεση σε άλλες κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες τεχνολογίας για την υιοθέτηση των αλλαγών. Ο Ντάσεϊ επισήμανε ότι οι συζητήσεις για τα επόμενα βήματα πρέπει να συμπεριλάβουν εταιρείες γεωεντοπισμού και χαρτογράφησης. Συνέδεσε, επίσης, την πρωτοβουλία αυτή με τις γενικότερες προσπάθειες των αφρικανικών εθνών να διαχειριστούν την κληρονομιά της αποικιοκρατίας, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελεί «επίθεση» κατά της Ευρώπης ή άλλων πολιτισμών. «Ο κόσμος αλλάζει. Η Αφρική αλλάζει επίσης», ήταν τα λόγια με τα οποία ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ο υπουργός Εξωτερικών του Τόγκο.

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