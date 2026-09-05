Κρήτη: Δύο τροχαία στα Χανιά με υλικές ζημιές - Αναζητείται οδηγός που εγκατέλειψε το σημείο

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στους δρόμους των Χανίων, μετά από δύο διαδοχικά τροχαία ατυχήματα που κινητοποίησαν τις αρχές μέσα σε λίγη ώρα. Από τις συγκρούσεις καταγράφηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο, από καθαρή τύχη, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Tο πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην πολυσύχναστη οδό Ελευθερίου Βενιζέλου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας προσωρινή κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Το δεύτερο τροχαίο, ωστόσο, έχει προκαλέσει την έντονη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο ένας από τους εμπλεκόμενους οδηγούς επέλεξε να εγκαταλείψει το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες και αναζητούν μαρτυρίες, καθώς και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον ασυνείδητο οδηγό που διέφυγε.

Η Τροχαία Χανίων διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και των δύο συμβάντων.

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