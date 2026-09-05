Μπαγκλαντές: Καλπάζει η επιδημία ιλαράς -Τουλάχιστον 986 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους

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Μία από τις φονικότερες επιδημίες ιλαράς των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Μπαγκλαντές, με τον αριθμό των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους να πλησιάζει πλέον το δραματικό όριο των 1.000.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, τουλάχιστον 986 παιδιά έχουν πεθάνει από τον Μάρτιο, ενώ τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 180.000 περιπτώσεις.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις παιδιατρικές μονάδες να δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό ασθενών, αρκετοί από τους οποίους φτάνουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Δραματικές εικόνες στα νοσοκομεία

Στο νοσοκομείο Shishu της Ντάκα, κλάματα παιδιών και ο ήχος των μηχανημάτων οξυγόνου συνθέτουν την εικόνα μιας υγειονομικής κρίσης που επιδεινώνεται.

Η Ρίμα Ακτέρ, μητέρα ενός εννέα μηνών αγοριού που νοσηλεύεται με ιλαρά, περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο τις δραματικές στιγμές που βιώνει. Όπως ανέφερε, μέσα σε λίγες ώρες είδε δύο παιδιά να χάνουν τη ζωή τους, ενώ ένα ακόμη παιδί μεταφέρθηκε νεκρό μπροστά από τους παρευρισκόμενους.

Ο εννέα μηνών γιος της, Σαμπίτ Χακ, είναι μεταξύ των δεκάδων παιδιών που νοσηλεύονται στις ειδικές πτέρυγες για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Πάνω από 1.000 ύποπτα κρούσματα κάθε ημέρα

Η ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική και μεταδίδεται κυρίως μέσω του βήχα και του φτερνίσματος. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία μετά την εμφάνιση της νόσου, ενώ οι επιπλοκές μπορεί να είναι σοβαρές και να περιλαμβάνουν εγκεφαλικό οίδημα και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα μικρά παιδιά, κυρίως όταν ο οργανισμός τους είναι ήδη εξασθενημένος από άλλες ασθένειες ή από υποσιτισμό.

Παρά τη μαζική εκστρατεία εμβολιασμού που έχει ξεκινήσει στη χώρα, η επιδημία εξακολουθεί να εξαπλώνεται. Περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα καταγράφονται καθημερινά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

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