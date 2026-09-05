Κυρ Λουκάς: Ο 85χρονος "μάγος" της Λέσβου - "Δαμάζει" ηφαιστειογενείς βράχους με τα γυμνά του χέρια!

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Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και η τεχνολογία αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή με τα υλικά, στον Μεσότοπο της δυτικής Λέσβου ο χρόνος μοιάζει να κυλά με τους δικούς του, παραδοσιακούς ρυθμούς.

Εκεί, ο Λουκάς Κοντός, γνωστός σε όλους ως κυρ Λουκάς, συνεχίζει στα 85 του χρόνια να δίνει πνοή σε μια τέχνη που τείνει να εξαφανιστεί: Την τέχνη της ξερολιθιάς.

Με απίστευτο μεράκι και μια σωματική αντοχή που θα ζήλευαν πολλοί νεότεροί του, ο κυρ Λουκάς «δαμάζει» καθημερινά τους σκληρούς ηφαιστειογενείς βράχους της περιοχής.

Χωρίς ίχνος λάσπης, τσιμέντου ή άλλου συνδετικού υλικού, τοποθετεί την κάθε πέτρα ακριβώς στη θέση που της αξίζει.

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Το αποτέλεσμα; Περίτεχνες, στέρεες κατασκευές που αντέχουν στο πέρασμα των αιώνων και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού τοπίου.Μια τέχνη παγκόσμιας κληρονομιάς

Η ξερολιθιά δεν είναι απλώς ένας τρόπος χτισίματος· Είναι μια πανάρχαια τεχνογνωσία, βαθιά συνδεδεμένη με την αγροτική ζωή και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Η σημασία της είναι τόσο μεγάλη που το 2018 εγγράφηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

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Οι ξερολιθιές επιτελούν κρίσιμο έργο στο οικοσύστημα

Συγκρατούν τα εδάφη στις πλαγιές από τη διάβρωση και φιλτράρουν το νερό της βροχής, αποτρέποντας τις πλημμύρες.

Τα μικρά κενά ανάμεσα στις πέτρες γίνονται φωλιά και καταφύγιο για δεκάδες είδη μικρών ζώων, ερπετών και εντόμων.

Εναρμονίζονται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα υλικά που προσφέρει η ίδια η γη.

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Ο τελευταίος του είδους του

Χρησιμοποιώντας τα ίδια παραδοσιακά εργαλεία εδώ και δεκαετίες, ο κυρ Λουκάς θεωρείται ο τελευταίος παραδοσιακός πετράς της περιοχής του. Με το σφυρί και το καλέμι του, συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα, όχι από ανάγκη, αλλά από βαθιά αγάπη για τον τόπο του και σεβασμό στην κληρονομιά που παρέλαβε.

Κάθε ξερολιθιά που υψώνει είναι ένα μνημείο λαϊκής σοφίας και αρχιτεκτονικής.

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Ο κυρ Λουκάς Κοντός δεν χτίζει απλώς τοίχους· Διασώζει τις ρίζες μας, θυμίζοντάς μας τη σημασία του να δημιουργείς κάτι στέρεο και αληθινό με μοναδικά όπλα την υπομονή, τη γνώση και τα ίδια σου τα χέρια. Είναι ένας ζωντανός θησαυρός της Λέσβου, ένας φάρος παράδοσης που μας καλεί να μην ξεχάσουμε την τέχνη που διαμόρφωσε την ελληνική ύπαιθρο.

Πηγή: travel.gr

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