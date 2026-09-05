Κρήτη - Στεγαστικό: Εκπαιδευτικός μένει σε αντίσκηνο με το 4χρονο παιδί της γιατί δεν βρίσκει σπίτι!

Η εικόνα μιας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού να αναγκάζεται να μείνει σε σκηνή μαζί με το τεσσάρων ετών παιδί της στον Αποκόρωνα Χανίων, επειδή αδυνατούσε να βρει προσιτή κατοικία, σοκάρει και προκαλεί βαθύ προβληματισμό.

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο, ατυχές περιστατικό, αλλά για την αιχμή του δόρατος μιας παρατεταμένης στεγαστικής κρίσης που πλήττει τους δημόσιους λειτουργούς στη χώρα μας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές.

Πρόκειται για την περίπτωση νεοδιόριστης εκπαιδευτικού που αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή με την 4χρονη κόρη της καθώς δεν μπορεί να βρει αξιοπρεπές κατάλυμα να μείνει στην περιοχή του Αποκόρωνα όπου τοποθετήθηκε.

Η εκπαιδευτικός, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

​Η θεατρολόγος και μουσικός έχει διοριστεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών, ενώ όπως αναφέρει το apokoronaslife.gr, αναμένεται να συμπληρώνει το διδακτικό της ωράριο σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών της περιοχής.

Παρά τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές κατάλυμα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα διαθέσιμα ακίνητα για ενοικίαση σπιτιού είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα.​

Η άμεση παρέμβαση και το χρονικό της υπόθεσης

Η είδηση έγινε γνωστή μετά από δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αποκορώνου, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την κατάσταση. Η κινητοποίηση των τοπικών αρχών ήταν άμεση, προσφέροντας στην εκπαιδευτικό και το παιδί της προσωρινή λύση στέγασης στο Παρθεναγωγείο Βάμου, έναν δημοτικό χώρο που διαμορφώθηκε κατάλληλα για να την υποδεχθεί.Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Δήμαρχος, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια πράξη φιλοξενίας, αλλά ζήτημα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Το ερώτημα που έθεσε παραμένει αμείλικτο: «Πώς μπορούμε να ζητήσουμε από έναν δάσκαλο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην τάξη, όταν το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί με τις στοιχειώδεις συνθήκες;»

Ο δήμαρχος Χαράμπος Κουκιανάκης τονίζει χαρακτηριστικά:

Θέλω να κάνω και μια έκκληση στους ανθρώπους του τόπου μας.

Αν υπάρχει ένα σπίτι κλειστό, ένα διαμέρισμα που μπορεί να νοικιαστεί, ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά έναν εκπαιδευτικό ή μια οικογένεια, ας ανοίξει μια πόρτα.

Ζητάμε να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον,γιατί τελικά αυτό είναι ο Αποκόρωνας, ένας τόπος που δεν αφήνει τον άνθρωπο μόνο του.

Το περιστατικό στον Αποκόρωνα φέρνει ξανά στην επιφάνεια τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έδωσε μια άμεση «ανάσα», όμως το πρόβλημα απαιτεί κεντρικές, νομοθετικές και οικονομικές παρεμβάσεις — από την επιδότηση ενοικίου έως τη δημιουργία μόνιμων εστιών φιλοξενίας. Αν θέλουμε το σχολείο που μας αξίζει, οφείλουμε πρώτα να εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια εκείνων που κρατούν το μέλλον των παιδιών μας στα χέρια τους.

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