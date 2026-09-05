Γρηγόρης Νικολιδάκης: Στην σύσκεψη για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Στην ενημέρωση των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης 2026–2030, τις δυνατότητες χρηματοδότησης που αυτό παρέχει και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου, επικεντρώθηκε η συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030 της Περιφέρειας Κρήτης. Η σύσκεψη είχε παράλληλα ως στόχο τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων, την καταγραφή των αναγκών τους και την έγκαιρη προετοιμασία των έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Στη συνάντηση, υπό τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, συμμετείχε ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, μαζί με Δημάρχους, εκπροσώπους και στελέχη των Δήμων και των Τεχνικών Υπηρεσιών. Η παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η διαδικασία δεν περιορίστηκε στην ενημέρωση, αλλά περιλάμβανε την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη των προτεραιοτήτων κάθε Δήμου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκε ιδιαίτερα η χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση για κάθε Δήμο, με στόχο την προώθηση έργων που μπορούν να προχωρήσουν άμεσα και να οδηγηθούν σε δημοπράτηση. Η έγκαιρη αξιοποίηση και απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων αποτελεί βασική επιδίωξη, καθώς η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που είχαν προταθεί από κάθε Δήμο, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων. Για τον Δήμο Φαιστού, η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση έργων που έχουν ήδη καταγραφεί ως ανάγκες και προτεραιότητες της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης σημείωσε την σημασία της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής δυνατότητας και της συνεργασίας με τηνΠεριφέρεια Κρήτης. «Η νέα προγραμματική περίοδος δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για τους Δήμους και είναι ευθύνη μας να τις αξιοποιήσουμε με σωστό σχεδιασμό και συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Για τον Δήμο Φαιστού, τα 2 εκατομμύρια ευρώ της πρώτης φάσης αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία να προχωρήσουμε έργα που έχουμε ανάγκη και να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα υποδομών και καθημερινότητας. Παράλληλα, η έγκαιρη υλοποίηση και απορρόφηση των πόρων είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και νέες χρηματοδοτήσεις στο επόμενο στάδιο».

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