Κρήτη: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου σε όλο το νησί

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Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, αφού σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όλο το νησί είναι στο «κίτρινο» κατηγορία 3.

Η αυξημένη επικινδυνότητα αφορά και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και δήμοι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Αυξημένος κίνδυνος ταχείας εξάπλωσης

Οι καιρικές συνθήκες, η έντονη ξηρότητα της βλάστησης και η παρουσία ανέμων δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον τόσο για την εκδήλωση όσο και για τη γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε δασικές, αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπου ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Τι απαγορεύεται

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύονται ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη, όπως:

η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών,

η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες,

οι υπαίθριες ψησταριές,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή εστίας πυρκαγιάς, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112.

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