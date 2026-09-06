ΔΕΘ 2026: Ποιος παίρνει τι και πότε – Ο χάρτης πληρωμών και ελαφρύνσεων έως το τέλος του 2027

Από τον Σεπτέμβριο του 2026 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 θα αρχίσουν να ξετυλίγονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.



Μέτρα των οποίων το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ, και αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αγρότες.

Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις



Με στόχο την ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων από το 2027:

· μειώνεται η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 2028 η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα προκειμένου να φτάσει σταδιακά στο 50% από 80%.

· καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα (ήδη έχει καταργηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες) με έδρα υποκαταστήματα εκτός της Αττικής, πλην της ενότητας των νήσων. Από το 2028 μειώνεται κατά 50% και το 2029 καταργείται πλήρως και στην Αττική.

· μειώνονται τα τεκμήρια για τους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις υπολογισμό του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό με όφελος για περισσότερους από 155.000 επαγγελματίες. Έστω μια επιχείρηση εστίασης στη Θεσσαλονίκη, 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Το όφελος από την παρέμβαση αυτή ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο.

Επιπλέον, επιταχύνονται από 10 στα 6 χρόνια οι αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. «Μια μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στον εκσυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Όσον αφορά τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή ανώτερα στελέχη στα οποία διανέμονται υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων, ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 15% από 5% που ισχύει σήμερα, εφόσον ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ.

Αναφορικά με την ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διαθέσει 1,5 δις. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία στην πρόσβαση χρηματοδότησης.

Εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Αύξηση στο εισόδημα τους θα δουν τόσο οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Πέρα από νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από την 1η Απριλίου 2027, ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τις αμοιβές στο δημόσιο τομέα.

Μετά από 15 χρόνια, τα Χριστούγεννα του 2027, 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ «Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετράει και για τις συντάξεις» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνταξιούχοι

Κοντά στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης αυξάνεται η μόνιμη οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν φέτος 2,2 εκατ. συνταξιούχοι που ξεπερνούν τα 65 έτη καθώς όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στο τέλος Νοεμβρίου θα λάβουν 400 ευρώ. Έτσι, συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων κι άλλα 400 ευρώ από τη στήριξη. Σύνολο 608 ευρώ καθαρά.

Αγρότες

Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για τους επαγγελματίες αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ από τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν δηλαδή με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027. Για παράδειγμα αγρότης με έσοδα 20.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ. Πλέον θα πληρώνει 0 ευρώ. Επίσης, αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, από φόρο 5.083 ευρώ που πλήρωνε, τώρα ο φόρος θα μειωθεί σε 2.183 ευρώ.

Για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι χτυπήθηκαν φέτος κι από την ευλογιά και από τον αφθώδη πυρετό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προσωπικό στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζει τους κτηνοτρόφους μόνιμα από τις νόσους. «Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου. Ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανά συσταθούν το συντομότερο δυνατόν».

Οικογένειες με παιδιά

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ένας λογαριασμός τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ.

Ο λογαριασμός θα είναι κλειδωμένος μέχρι τα 18 του χρόνια. «Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ. Το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν. Πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Όσον αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες, μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Έτσι, ένας μισθωτός με τρία παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πληρώνει μηδενικό φόρο από 620 ευρώ που πλήρωνε έως τώρα.

Επίσης, αυξάνεται το ειδικό επίδομα των πολυτέκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Αν δηλαδή μία οικογένεια αποκτήσει 4ο παιδί θα εισπράττει από 3.500 ευρώ πλέον 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με πέντε παιδιά εισέπραττε 5.000 ευρώ. Πλέον θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει για όσα παιδιά γεννήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2026.

Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος

Η ομιλία του πρωθυπουργού περιελάμβανε και παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση του κόστους ρεύματος για τα νοικοκυριά. Όπως είπε, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρουσιάσει την Τρίτη το σχέδιο για μείωση της χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029.

Αυτό όμως που ενδιαφέρει άμεσα τους οικιακούς καταναλωτές είναι ότι από τον Ιανουάριο 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις ΥΚΩ. Ένα μέτρα που αφορά περισσότερους από 6 εκατ. παροχές.

Στεγαστικό

Τον Ιανουάριο ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, πέρα από όσα είναι σε εξέλιξη όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται η εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνισης και τελευταία οι περιορισμοί στις βραχυχρόνια μίσθωση. Στόχος του νέου προγράμματος είναι 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών να αποκτήσουν α΄ κατοικία.

Ως αντικίνητρο στην πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών, η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15%, όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά

1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000

1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)

Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»

Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)

1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα

1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:

· Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.

· Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.

· Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.

· Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

· Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

· Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

· Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026

30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).

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