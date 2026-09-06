ΔΕΘ 2026: LIVE η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο Συνεδριάκό Κέντρο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Μετά την ομιλία του και τις εξαγγελίες για την οικονομία, τα εισοδήματα και την κοινωνική πολιτική, ο πρωθυπουργός ανοίγει τα χαρτιά του απέναντι στους δημοσιογράφους για το σύνολο της κυβερνητικής ατζέντας.

«Έκανα λάθος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Έχω κατηγορηθεί ότι έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη. Όταν κυβερνάς κάνεις λάθη. Ως προς τον δημόσιο λόγο μου έχω προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής». «Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή. Να περάσουν οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.



Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία ήταν αχρείαστη, μια χαρά μπορεί η κανονική Αστυνομία. Έχουμε ακόμα ζητήματα για την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια για τις επενδύσεις.



Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αυτοκριτική. Αλλά δεν αυτομαστιγώνομαι κιόλας. Ούτε ισοπεδώνω. Αλλά η Ελλάδα το 2019 δεν ήταν καλύτερη. Αντιδρώ σ' αυτό. Συγγνώμη, όλοι θυμόμαστε τι έγινε».

«Όχι» στη μείωση ΦΠΑ



«Πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, εξηγώντας παράλληλα γιατί απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ ως απάντηση στις υψηλές τιμές. Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε την Τράπεζα της Ελλάδος για να υποστηρίξει ότι μόνο το 20% μιας μείωσης του φόρου περνά στις τιμές και έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση να διαθέσει δημοσιονομικό χώρο για να ωφεληθούν οριζόντια ακόμη και όσοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή οι τουρίστες.

Για την ακρίβεια



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες και είπε ότι στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας. «Άνοδος του ονομαστικού μισθού και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027»



Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει τον ρυθμό του, απαντώντας σε ερώτηση αν θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. «Δεν θα έχουμε κυβερνητική παραλυσία. Θα εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την τελευταία μέρα», σημείωσε.

Για τις εκλογές



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα πρέπει να έχει «την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση» και υπογράμμισε ότι ο ίδιος είναι υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης και με αυτό τον στόχο θα προσέλθει η ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπάρχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές «σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία» και έριξε ευθύνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με τη ΝΔ. «Μία υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα ήταν το καλύτερο. Δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς να φταίμε εμείς. Άλλοι το απέκλεισαν με συνεδριακές αποφάσεις. Πριν τις εκλογές του '23 ουδείς μας έδινε αυτοδυναμία. Ο στόχος άρα είναι εφικτός», τόνισε.

Για μια τρίτη τετραετία



«Η αντιπολίτευση δεν θέλει να είναι πρώτο κόμμα; Δεν καταλαβαίνω. Μίλησα βιωματικά χθες γιατί θα ήθελα να έχω την τιμή να είμαι και πάλι πρωθυπουργός. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι. Θα αλλάξουν τα πάντα τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία να διαχειριστεί το πολύπλοκο περιβάλλον. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσω για να κάνουμε μία από τα ίδια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη», «δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις για μια πολιτική μεταρρύθμιση που αφορά τους πολλούς», είπε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε μια παράταξη που ήμασταν συνεπής σε αυτά που είπαμε», τόνισε και είπε ότι αυτό αποτελεί «σφραγίδα αξιοπιστίας».

«Ο χρόνος δεν ωφελεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης», πρόσθεσε.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων: «Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης. (...) Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του».



Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι «υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός», ενώ υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον δέχθηκε πίσω, τον τίμησε και τον ανέδειξε εκ νέου στην πρωθυπουργία.

Για τα ελληνοτουρκικά



«Υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα», είπε ο πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική πήρε πρωτοβουλίες που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε πάρει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έφερε παραδείγματα όπως τα θαλάσσια πάρκα και τις εξορύξεις δυτικά της Κέρκυρας. «Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί όσον αφορά την αποτρεπτική της δύναμη», σημείωσε. «Δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται» η χώρα, τόνισε.

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός



«Η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα μέρισμα ανάπτυξης» χάρη στις οικονομικές της επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, είπε ο πρωθυπουργός σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που «έχουν ξεφύγει δημοσιονομικά». «Αποκαταστήσαμε τη δημοσιονομική συνέπεια, έχουμε ανάπτυξη σημαντική. Άρα και έσοδα. Το πλαίσιο που εξήγγειλα είναι αυστηρά κοστολογημένο», τόνισε. «Η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι ένας στόχος αδιαπραγμάτευτος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το κύριο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.

«Η ακρίβεια απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Κανένα πακέτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία το πρόβλημα. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό και οι πολίτες ξέρουν ότι είπαμε το κάναμε. Είναι ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης». σημείωσε.

Για τη Συμφωνία της Μέκκας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή



Η Ελλάδα έχει στόχο να έχει σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου και τη Σαουδική Αραβία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα την επισκεφθεί. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου του Λιβάνου και στις καλές σχέσεις με Ιορδανία, Κατάρ και ΗΑΕ, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη «στρατηγική σχέση» με την Αίγυπτο, η οποία θα επαναβεβαιωθεί.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η «στρατηγική σχέση με το Ισραήλ» δεν απαγορεύει στην Ελλάδα να επιδιώκει σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου.

«Η Ελλάδα έχει μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά δεν παραμελεί το ρόλο της να βρίσκει λύσεις. Το περιβάλλον μετατοπίζεται προς ανατολάς. Ενισχυόμαστε έτσι γεωπολιτικά», είπε, ανάμεσα σε άλλα.

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;»



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και στο ενδεχόμενο αν θα έκανε ένα βήμα πίσω για να συνεργαστεί μαζί του σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;». Ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε να μπει σε αυτή τη συζήτηση και είπε ότι έχει απαντήσει και προηγουμένως για το θέμα. «Απάντησα σ' αυτό το υποθετικό ερώτημα. Ας δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς και βλέπουμε. Η ΝΔ έχει αρχηγό», τόνισε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα



Σε ερώτηση για την αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα και το τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» στη χθεσινή ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «τσάμπα πήγε το rebrading». Στη συνέχεια έκανε νέα επίθεση στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι τώρα αυτά που υπόσχεται είναι «καθαρή απάτη» και όχι «αυταπάτη» όπως το 2014. «Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο», πρόσθεσε.

Στο κάδρο και το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο τέλος της απάντησής του στη Χαριλάου Τρικούπη, αυτή τη φορά με αφορμή τη σύγκριση που έκανε το ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις προτάσεις Τσίπρα και στο δικό του πρόγραμμα. «Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι copy-paste με το δικό του», ανέφερε. Για να καταλήξει με την αιχμή και προς τις δύο πλευρές: «Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».

Για τα εξοπλιστικά και το ΝΑΤΟ



Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες που έχουν επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για το 5% για την άμυνα και την ασφάλεια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είμαι υπερήφανος», σημείωσε ο πρωθυπουργός για τον εξοπλισμό της Ελλάδας πχ με τις φρεγάτες Belharra. «Όμως, δεν φτάνει», τόνισε. «Το σύστημα της Ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα», είπε ο πρωθυπουργός.

Για την woke ατζέντα και τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά αναφέρθηκε και στο ζήτημα με τα σχολικά βιβλία που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα. «Είναι κατάκτηση για τη χώρα που έχουμε ένα σύστημα πολλαπλών βιβλίων», «αν υπάρχει σε κάποιο βιβλίο κάποιο λάθος, θα το διορθώσουμε», σημείωσε. «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα, όπως στην Αμερική», είπε. «Αν υπάρχει, δεν την υπερασπίζεται αυτή η κυβέρνηση» και τόνισε ότι δεν πρέπει συνεχώς να μπαίνουν ανύπαρκτα διχαστικά διλήμματα.

Για τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει πρόοδος στη φορολογική συμμόρφωση και έχει αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή.

«Μειώσαμε τον φόρο των επιχειρήσεων, μειώσαμε τον φόρο στα μερίσματα, τώρα καταργούμε και το τέλος επιτηδεύματος, ξεκινάμε από την περιφέρεια και σε δύο χρόνια θα πάμε και στην Αττική», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Δεν θεωρώ λογικό να δηλώνονται εισοδήματα κατώτερα από τον κατώτερο μισθό. Το λέω ευθέως. Το μέτρο των τεκμηρίων είναι δίκαιο», τόνισε.

«Δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις», είπε ο πρωθυπουργός αφού η κυβέρνηση έχει καλύτερη φορολογική εικόνα.

Για τους πολίτες που πιστεύουν ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 2019



«Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αμφισβητείται στο εξωτερικό «από κανένα» και γι' αυτό θα χρησιμοποιεί πάντα αυτά τα στοιχεία, χαρακτηρίζοντας τα πιο αξιόπιστα. «Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τις 4 από τις 7 χώρες της G7», επανέλαβε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να ξανασυμβεί μια κατάρρευση όπως στην περίοδο της κρίσης. «Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι», είπε ο κ. Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στην πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας. «Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται γρηγορότερα από τον μέσο όρο», σημείωσε. «Με ενδιαφέρει να πείσω τους πρώτους ψηφοφόρους», πρόσθεσε.

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