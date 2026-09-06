Καίτη Κωνσταντίνου: Δρόμος στη γενέτειρά της πήρε το όνομά της

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Η Ροδοδάφνη Αχαΐας τίμησε την Καίτη Κωνσταντίνου δίνοντας το όνομά της σε δρόμο της περιοχής.

Εκεί γεννήθηκε η Καίτη Κωνσταντίνου στις 18 Δεκεμβρίου 1963. Στον ίδιο τόπο επέστρεψε και για την τελευταία της κατοικία, όταν έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, έπειτα από τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η πινακίδα «Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου» έχει πλέον τη δική της θέση στη γενέτειρά της.

Η συγκεκριμένη εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και συγκινεί.

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