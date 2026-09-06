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Καίτη Κωνσταντίνου: Δρόμος στη γενέτειρά της πήρε το όνομά της

Καίτη Κωνσταντίνου
clock 13:00 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ροδοδάφνη Αχαΐας τίμησε την Καίτη Κωνσταντίνου δίνοντας το όνομά της σε δρόμο της περιοχής.

Εκεί γεννήθηκε η Καίτη Κωνσταντίνου στις 18 Δεκεμβρίου 1963. Στον ίδιο τόπο επέστρεψε και για την τελευταία της κατοικία, όταν έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, έπειτα από τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η πινακίδα «Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου» έχει πλέον τη δική της θέση στη γενέτειρά της.

Η συγκεκριμένη εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και  συγκινεί.

@just_georgia_travels Συγκινητικό! ❤️ #φοργιου #φυπ #greece #καιτηκωνσταντινου #εγκληματα_σωσω ♬ πρωτότυπος ήχος - Νικόλας Βαρθακουλιας

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