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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέα "καραβιά" νότια των Καλών Λιμένων

μεταναστες
clock 13:27 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που συντόνισε το ΕΚΣΕΔ, Συνολικά 44 αλλοδαποί, υπήκοοι Σουδάν, ανάμεσά τους μία γυναίκα, ένα τετράχρονο κορίτσι και ένα 12χρονο αγόρι, περισυνελέγησαν με ασφάλεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση κινητοποιήθηκε αφότου η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε από drone της δύναμης Frontex, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και από εκεί στο Ηράκλειο, στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι.

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