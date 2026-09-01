ΗΠΑ: Μητέρα κατηγορείται ότι απαγχόνισε τον 2 ετών γιο της!

Σοκ έχει προκαλέσει στο Φράνκφορτ του Ιλινόις, προάστιο περίπου 58 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σικάγο, η υπόθεση θανάτου του δίχρονου Μπάρετ Γουόλς. Η 38χρονη μητέρα του, Κόρι Γουόλς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, με τις δικαστικές αρχές να αποδίδουν σε βάρος της τρεις επιμέρους κατηγορίες, βασισμένες σε διαφορετικές νομικές εκδοχές ως προς την πρόθεση.

Οι κατηγορίες αποτελούν ισχυρισμούς της εισαγγελικής αρχής και η Γουόλς τεκμαίρεται αθώα μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Η 17χρονη γειτόνισσα και το μακάβριο εύρημα



Το απόγευμα της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 16.00, μία 17χρονη γειτόνισσα κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε εντοπίσει το παιδί κρεμασμένο από δοκάρι στο υπόγειο, με αυτοσχέδιο βρόχο γύρω από τον λαιμό και τα πόδια του να μην ακουμπούν στο έδαφος. Η ανήλικη κατέβασε τον Μπάρετ και προσπάθησε να τον επαναφέρει κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ. Ο δίχρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προκαταρκτική ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατο σε ασφυξία λόγω συμπίεσης του λαιμού με βρόχο, ενώ αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και των υπόλοιπων εργαστηριακών εξετάσεων.

«Διάβολος» και «Αντίχριστος»



Η ίδια γειτόνισσα φέρεται να βρήκε την Κόρι Γουόλς στον επάνω όροφο, μέσα σε μπανιέρα, πλήρως ντυμένη και με τραύματα που εκτιμάται ότι προκάλεσε η ίδια. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Κατά τους εισαγγελείς, η 38χρονη φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον γιο της, επειδή θεωρούσε πως ήταν ο «διάβολος» και ο «Αντίχριστος». Οι Αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι, κατά τη νοσηλεία της, περιέγραψε τον τρόπο θανάτου του παιδιού και ότι όσα ανέφερε συμφωνούν με τα ευρήματα στην κατοικία.

Η σύνδεση με τη δίκη Κλάνσι



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι εισαγγελείς σε ομαδικά μηνύματα που η Γουόλς φέρεται να αντάλλαξε με φίλους περίπου τρεισήμισι ώρες πριν βρεθεί ο Μπάρετ. Η συζήτηση αφορούσε τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία είχε σκοτώσει τα τρία παιδιά της στη Μασαχουσέτη και είχε δηλώσει αθώα λόγω ψυχικής νόσου, με την υπεράσπισή της να επικαλείται επιλόχεια ψύχωση.







Η δίκη της Κλάνσι ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου χωρίς ετυμηγορία, καθώς οι ένορκοι δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση και κηρύχθηκε κακοδικία. Το ενδεχόμενο επανάληψης της διαδικασίας παραμένει ανοιχτό.

This is CORIE WALSH







A mother from Illinois who allegedly murdered her own 2 year old little boy in her basement by hanging on Tuesday 😢💔







She had been following the Clancy case 🤬🤬🤬🤬🤬🤬 pic.twitter.com/aOf9cpDMBx — TheFeralWitch🔮🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@TheFeralWitchy) September 5, 2026

Η αναφορά της υπόθεσης Κλάνσι στη δικογραφία της Γουόλς δεν αποδεικνύει από μόνη της αιτιώδη σύνδεση με τον θάνατο του παιδιού. Ο συνήγορος της κατηγορουμένης, Αντρέα Λάιον, υποστηρίζει ότι η εντολέας της βρισκόταν σε ψυχωτικό επεισόδιο, θέση που θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.







Τα επόμενα βήματα



Ένα βρέφος βρισκόταν στο σπίτι και εντοπίστηκε σώο, ενώ δύο μεγαλύτερα παιδιά επέστρεψαν από το σχολείο περίπου την ώρα του περιστατικού. Ο πατέρας απουσίαζε εκτός πολιτείας. Η αρμόδια υπηρεσία προστασίας παιδιών ανέφερε ότι δεν είχε προηγούμενη επαφή με την οικογένεια. Η Γουόλς μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Γουίλ και η πρώτη εμφάνισή της ενώπιον δικαστή έχει οριστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

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