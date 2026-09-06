Ο Χρυσός Κανόνας της Πολιτικής Επικοινωνίας! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Η πολιτική σκηνή δεν κρίνεται μόνο στα μεγάλα προγράμματα, αλλά στις ανθρώπινες σχέσεις και στην καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Ο χρυσός κανόνας "σε γνωρίζω, σε συμπαθώ, σε εμπιστεύομαι, σε ψηφίζω" αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια τη διαδρομή που ακολουθεί ο ψηφοφόρος πριν εκφράσει την προτίμησή του στην κάλπη.

Κάθε στάδιο αυτής της αλυσίδας είναι κρίσιμο και απαιτεί συνέπεια, ειλικρίνεια και στρατηγική σκέψη από την πλευρά όσων διεκδικούν την ψήφο της κοινωνίας.

Το πρώτο στάδιο είναι η αναγνωρισιμότητα.



Ένας πολιτικός ή υποψήφιος πρέπει να είναι ορατός και προσιτός στην κοινωνία. Σε έναν κόσμο όπου η προσοχή του κοινού είναι περιορισμένη, η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δημόσιες εμφανίσεις και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά αποτελούν θεμέλια.



Ωστόσο, η απλή προβολή δεν αρκεί.

Η συμπάθεια χτίζεται μέσα από την αυθεντικότητα, το χαμόγελο και την ειλικρινή επικοινωνία. Οι ψηφοφόροι αναζητούν ανθρώπους που δείχνουν γνήσια ενσυναίσθηση, κατανοούν τα καθημερινά τους προβλήματα και δεν κρύβονται πίσω από τυποποιημένα, απρόσωπα κείμενα.

Η ανθρώπινη πλευρά ενός υποψηφίου είναι αυτή που κάνει το κοινό να ταυτιστεί μαζί του. Ακόμα πιο κρίσιμος πυλώνας είναι η εμπιστοσύνη. Αυτή κερδίζεται εξαιρετικά δύσκολα και χάνεται με την παραμικρή αθέτηση υποσχέσεων. Απαιτεί απόλυτη συνέπεια λόγων και έργων, διαφάνεια στη διαχείριση των ζητημάτων και ακεραιότητα χαρακτήρα.

Όταν ο πολίτης πειστεί ότι ο πολιτικός ενεργεί με γνώμονα το κοινό καλό και όχι το προσωπικό συμφέρον, τότε η ψήφος έρχεται ως φυσική και αβίαστη συνέπεια.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

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