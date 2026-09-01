«Η Λορένα είναι νεκρή»: Το μήνυμα που έστειλε ο γυναικοκτόνος στη μητέρα της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των ιταλικών Αρχών για τη δολοφονία της 45χρονης Λορένα Ιτσέρι, η οποία έχασε τη ζωή της όταν ο πρώην σύντροφός της, Φεντερίκο Βέλα, την έριξε από γέφυρα κοντά στη Φλωρεντία και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, εντόπισαν στο αυτοκίνητο του 36χρονου, το οποίο είχε σταθμεύσει έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου του στη συνοικία Ριφρέντι της Φλωρεντίας, ένα σακουλάκι με πλαστικά δεματικά, ψαλίδια και ένα μεγάλο σεντόνι.

Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο του σεναρίου που έχουν διαμορφώσει οι Αρχές για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Πώς φέρεται να έστησε την επίθεση



Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Βέλα φέρεται να περίμενε τη Λορένα να επιστρέψει από την εργασία της.

Όταν η 45χρονη μπήκε με το SUV της στο γκαράζ του σπιτιού της, ο 36χρονος φέρεται να είχε κρυφτεί στον χώρο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να είχε τοποθετήσει προηγουμένως κολλητική ταινία πάνω στο φωτοκύτταρο της πόρτας του γκαράζ, ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να μπορέσει να πραγματοποιήσει την επίθεσή του χωρίς να εγκλωβιστεί.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, επιτέθηκε στη γυναίκα, την χτύπησε και της έδεσε τα χέρια και τα πόδια, πριν την τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Ωστόσο, η Λορένα κατάφερε να βρει το κινητό της τηλέφωνο μέσα στην τσάντα της, η οποία βρισκόταν επίσης στο πορτμπαγκάζ, και να ζητήσει βοήθεια.







Η δραματική κλήση στο 112



Η 45χρονη φέρεται αρχικά να έστειλε ηχητικό μήνυμα σε φίλο της, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές.

Στη συνέχεια κάλεσε το 112.

Η συνομιλία της με το κέντρο επιχειρήσεων διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Λορένα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Με απήγαγε, θέλει να με σκοτώσει».

Οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού της τηλεφώνου και να ξεκινήσουν την αναζήτηση.

Λίγη ώρα αργότερα, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε τον 36χρονο πάνω στη γέφυρα της Α1, στο Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για περίπου 40 λεπτά να τον πείσουν να μην πέσει από τη γέφυρα.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαπραγμάτευσης, ο Βέλα φέρεται να έστειλε μήνυμα στη μητέρα της Λορένα, γράφοντας: «Η Λορένα είναι νεκρή».

Λίγο αργότερα επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τη δική του μητέρα, η οποία κάλεσε το 112 και ενημέρωσε τις Αρχές.







«Με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και μου είπε ότι σκότωσε την πρώην σύντροφό του», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.

Ερευνούν το παρελθόν της σχέσης



Στο μικροσκόπιο των ιταλικών Αρχών βρίσκεται πλέον και η σχέση του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχε προηγηθεί της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Λορένα είχε χωρίσει από τον Φεντερίκο στα μέσα Αυγούστου, όταν φέρεται να ανακάλυψε ότι εκείνος την είχε απατήσει.

Ο 36χρονος φέρεται να προσπάθησε επανειλημμένα να επανασυνδεθεί μαζί της, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ζητήσει ακόμη και από τη μητέρα της 45χρονης να μεσολαβήσει.

Φίλοι και συγγενείς της Λορένα που έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές φέρεται να ανέφεραν ότι η συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της είχε αλλάξει το τελευταίο διάστημα, γεγονός που τους είχε προκαλέσει ανησυχία.

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν τα κινητά τηλέφωνα των δύο πρώην συντρόφων, καθώς και σημειώματα και άλλα στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες στο σπίτι του 36χρονου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Φεντερίκο Βέλα φέρεται να βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.

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