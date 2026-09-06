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ΚΟΣΜΟΣ

Τζακάρτα: Ηφαιστειακή τέφρα οδηγεί σε δεκάδες ακυρώσεις και διεθνών πτήσεων

τζακάρτα ηφαίστειο
clock 16:31 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο- Χάτα της Τζακάρτα ανακοίνωσαν οι Αρχές της Ινδονησίας, εξαιτίας της παρουσίας ηφαιστειακής τέφρας η οποία προέρχεται από την αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατάου.

Η διακοπή των πτήσεων παρατάθηκε έως τις 09:30 το πρωί της Κυριακής, τοπική ώρα, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 05:30.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας, η αναστολή έχει επηρεάσει συνολικά 33 πτήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αρκετές διεθνείς πτήσεις, προκαλώντας αναστάτωση στο πρόγραμμα του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Τζακάρτα.



Το Ανάκ Κρακατάου το ηφαίστειο που βρίσκεται στο στενό της Σούνδας μεταξύ Ιάβας και Σουμάτρας, παρουσιάζει εκρηκτική δραστηριότητα από αργά το βράδυ της ΠαραΗ σκευής.

Η ηφαιστειακή τέφρα εντοπίστηκε στην περιοχή του αεροδρομίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να αναστείλουν τις πτήσεις για λόγους ασφαλείας.

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