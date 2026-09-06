Σκληρή απάντηση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία ο πρωθυπουργός της ακρίβειας και της διαφθοράς

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Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη – Αντώνη Σαμαρά, με τον πρώην πρωθυπουργό να απαντά μέσω βίντεο στις αιχμές που δέχθηκε νωρίτερα από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης», ανέφερε, εξαπολύοντας στη συνέχεια σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά ήρθε λίγη ώρα μετά την ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι ο κ. Σαμαράς «διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Ν.Δ.», εκφράζοντας την ελπίδα «αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει» και καλώντας τον να σκεφτεί «καλύτερα την υστεροφημία του».

Ο πρώην πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και επέστρεψε την αιχμή περί υστεροφημίας.

«Δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη»

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

Παρέπεμψε μάλιστα στην εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2009: «Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας».

«Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί, λοιπόν, για τη δική του υστεροφημία», πρόσθεσε.

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας»

Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε στη συνέχεια σε ολομέτωπη επίθεση στον πρωθυπουργό, παραθέτοντας έναν μακρύ κατάλογο κατηγοριών για την κυβερνητική πολιτική.

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης, της woke ατζέντας, των φόρων, της εξαθλίωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων», ανέφερε.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε την επίθεση, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ευθύνες για το μεταναστευτικό και κάνοντας αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα Τέμπη και στην υπόθεση των υποκλοπών.

Μίλησε ειδικότερα για «δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες που πήραν άσυλο» και πρόσθεσε: «Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών».

«Δεν είναι αυτή η παράταξη – Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη»

Ο Αντώνης Σαμαράς έκλεισε την παρέμβασή του με μία ευθεία αμφισβήτηση της σημερινής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», κατέληξε.

Η παρέμβαση Σαμαρά ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους στην εσωκομματική αντιπαράθεση, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, και έρχεται την ίδια ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε από τη ΔΕΘ στον στόχο της αυτοδυναμίας και κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία.

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