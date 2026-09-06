ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση – «Δίδυμα φεγγάρια» με Τσίπρα

«Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, ασκώντας κριτική στα όσα είπε ο πρωθυπουργός.

«Χαρακτήρισε την τετραετία 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε η τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της ΕΕ, την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος Κ. Τσουκαλά και προσθέτει:

«Υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών εμφάνισε τα «ήρεμα νερά» ως κάτι παρεμπίπτον, ενώ τα είχε κάνει σημαία δίνοντας χώρο στην Τουρκία να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν «καλές προθέσεις». Το ερώτημα που αρνείται να απαντήσει είναι απλό: γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας; Βάπτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι «κολλητοί» του κ. Μητσοτάκη που ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό και η χώρα θα πληρώσει πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το πάρτι διαφθοράς.

Πανικόβλητος γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό. Από τα Trump Accounts στον «κουμπαρά» Μητσοτάκη: Πώς λειτουργούν, πόσα χρήματα δίνουν πραγματικά σε κάθε παιδί Έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του»

«Δίδυμα φεγγάρια»

Στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη ταυτίζει τον κ. Μητσοτάκη με τον Αλ. Τσίπρα αναφέροντας:

«Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό» ξέραμε ότι είναι με τον κ. Τσίπρα στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών. «Δίδυμα φεγγάρια» είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.

Για το χρέος

Ειδική αναφορά κάνει το ΠΑΣΟΚ και στα στοιχεία για τη διόγκωση του χρέους τη δεκαετία του 1980, για την οποία μίλησε ο κ. Μητσοτάκης: «Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%».

Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%.

Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Θυμάστε ότι το 2010 εσείς ο «αναντικατάστατος» Πρωθυπουργός που ψάχνουν στις 3 τα ξημερώματα, ψηφίσατε να πάει η χώρα στη δραχμή;

Ο Πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του.

Όμως δυστυχώς για εκείνον, τον αντίπαλο του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό».

Και η Χαριλάου Τρικούπη καταλήγει:

«Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Συνεπώς, να μην αγχώνεται για τη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του.

Η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Η Ελλάδα δυστυχώς έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Όμως υπάρχει άλλος δρόμος, με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Είναι εφικτός και αναγκαίος με την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ».

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