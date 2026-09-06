Αποφασισμένος για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο ο Πρωθυπουργός – «Ξεπεράστε τις παιδιάστικες αντιδράσεις»

Σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο αποτελεί ειλημμένη απόφαση. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία έντονης κινητικότητας, καθώς την ερχόμενη Τρίτη μέλη της συντονιστικής επιτροπής των Αθανάτων, συνοδευόμενοι από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, πρόκειται να πραγματοποιήσουν κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα με τον Θάνο Πλεύρη για το συγκεκριμένο ζήτημα μετά τι μεγάλες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κρήτη, σημειώνοντας ότι απαιτείται ειδική διαχείριση η οποία συνδέεται άμεσα με τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας με την εξουσία στην ανατολική Λιβύη. Όπως εξήγησε, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες υποστήριξης ώστε οι βάρκες που αποπλέουν να επιστρέφουν εκεί, με μεταβαλλόμενα ποσοστά επιτυχίας, ενώ υπογράμμισε ότι η πολιτική των επιστροφών συνεχίζεται κανονικά.

Θέλοντας να αποφορτίσει το κλίμα των ανησυχιών ο Πρωθυπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η Κρήτη φέτος δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά ευτυχώς από τουρίστες. Παρά ταύτα, τόνισε ότι αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη ύπαρξης των κατάλληλων υποδομών για τη διαχείριση του προβλήματος. Αναγνώρισε ότι, σε αντίθεση με τα Χανιά όπου υπάρχει μια εξαιρετική υποδομή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, στο Ηράκλειο καταγράφονται περισσότερες δυσκολίες.

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Εμφανίστηκε ωστόσο απόλυτος, δηλώνοντας ότι δομή θα γίνει και στο Ηράκλειο, καθώς αυτό επιτάσσει τόσο η δικαιοσύνη όσο και η απλή λογική. Κάλεσε μάλιστα τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες να ξεπεράσουν τις, όπως τις χαρακτήρισε, παιδιάστικες αντιδράσεις που εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή.

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι έχει δώσει σαφή και ρητή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πράξει ό,τι είναι απαραίτητο για τη δημιουργία της εν λόγω υποδομής. Διευκρίνισε, μάλιστα, για να καθησυχάσει τις τοπικές κοινωνίες, ότι δεν πρόκειται για δομή ταυτοποίησης, αλλά για μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος στο Ηράκλειο.

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