Καραμπέτη: «Για κάθε γυναίκα που βιάζεται, κακοποιείται ή δολοφονείται είναι σαν υφίσταμαι το ίδιο κι εγώ»

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε στο ραδιόφωνο 98,4 και ανέφερε ότι κάθε έγκλημα με θύμα γυναίκα αφορά και όλες τις άλλες.

«Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν κάποιοι άντρες που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η σύζυγος ή η σύντροφος δεν είναι κτήμα τους και προτιμούν να την σκοτώσουν, να τη σπάσουν στο ξύλο ή να την κακοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο παρά να την αφήσουν ελεύθερη, όπως δικαιούται κάθε ανθρώπινο ον να επιλέξει πώς θα ζήσει τη ζωή του. Κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο, θυμώνω, θλίβομαι. Για κάθε γυναίκα που βιάζεται, κακοποιείται ή δολοφονείται είναι σαν υφίσταμαι το ίδιο πράγμα κι εγώ προσωπικά και κάθε γυναίκα».

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των γυναικών. Έχουμε όμως ζήσει και φαινόμενα όπως το αδιανόητο περιστατικό με ένα νέο κορίτσι που πήγε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει προστασία και της είπαν ότι “το περιπολικό δεν είναι ταξί”. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα για μια πολιτεία που θέλει να λέγεται προηγμένη, δημοκρατική και ότι φροντίζει τους πολίτες της.Δυστυχώς, τα φαινόμενα δείχνουν πολλές φορές ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω πια τι πρέπει να γίνει. Ίσως χρειάζεται να ξεσηκωθούμε όλοι, να βγούμε στους δρόμους, όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και για όλα όσα βιώνουμε. Κανένας δεν προχωρά μόνος του. Η αλλαγή έρχεται μέσα από την ενεργοποίηση και τις διεκδικήσεις των πολιτών, είτε με την ψήφο τους είτε με τη συμμετοχή τους στα κοινά, είτε με τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες», πρόσθεσε

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