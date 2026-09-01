Κινδυνεύει η κριτική σκέψη των παιδιών από την τεχνητή νοημοσύνη

Με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, το ερώτημα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται και πάλι στο προσκήνιο.

Η κριτική σκέψη των παιδιών είναι ο μόνος τρόπος να επανέλθουν η μάθηση και η γνώση στα φυσιολογικά τους επίπεδα, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, και η ζωή στα θρανία να παραμείνει ένας τόπος εξέλιξης και δημιουργικότητας για τους μαθητές.

Η προσοχή των γονέων είναι απαραίτητο να στραφεί προς τα εργαλεία ΑΙ, καθώς φαίνεται να μπαίνουν για τα καλά μέσα στη μαθητική καθημερινότητα. Οι γονείς, λοιπόν, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη υπεύθυνα.

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Ένας χρήσιμος τρόπος είναι η επαλήθευση των απαντήσεων που παράγονται από AI, η αναγνώριση των AI hallucinations και η αποφυγή κοινοποίησης προσωπικών ή σχολικών δεδομένων σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία AI συνεχίζει να αυξάνεται, μιας κι αυτές οι τεχνολογίες γίνονται όλο και πιο προσβάσιμες και ενσωματώνονται στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία. Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, η AI αναμένεται να αποτελέσει μέρος της μελέτης τους, όπως ακριβώς οι μηχανές αναζήτησης, τα διαδικτυακά λεξικά και τα εκπαιδευτικά βίντεο. Τα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιούν βοηθούς AI για να κατανοήσουν ένα δύσκολο θέμα, να δημιουργήσουν ιδέες για μια έκθεση, να ελέγξουν ένα κείμενο, να λύσουν ένα πρόβλημα στα μαθηματικά ή να προετοιμάσουν μια παρουσίαση.

Παρά τα εκπαιδευτικά οφέλη της, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ταυτόχρονα και νέες προκλήσεις. Τα νευρωνικά δίκτυα μπορεί να επινοήσουν λεπτομέρειες που φαίνονται πραγματικές ή να δημιουργήσουν παραπλανητικές εικόνες, οδηγώντας τους χρήστες σε λάθος συμπεράσματα.

Αυτό σημαίνει ότι ο ψηφιακός εγγραμματισμός σήμερα απαιτεί περισσότερα από την απλή γνώση σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών. Τα παιδιά χρειάζεται επίσης να μάθουν να αμφισβητούν όσα βλέπουν, να αναγνωρίζουν πιθανές μορφές χειραγώγησης και να προστατεύουν τις πληροφορίες που μοιράζονται.

Εργαλείο μάθησης και όχι εύκολη λύση

Όταν ένα παιδί μπορεί να δημιουργήσει μια έκθεση ή να λάβει μια ολοκληρωμένη απάντηση σε ένα μαθηματικό πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, είναι εύκολη λύση να παραδώσει το αποτέλεσμα, χωρίς να το κατανοήσει. Με αυτή την επιλογή μπορεί να εξοικονομεί χρόνο τη συγκεκριμένη στιγμή, όμως δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες που έχει σχεδιαστεί να καλλιεργεί η εργασία που του έχει ανατεθεί.

Οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν με τα παιδιά, ώστε να χρησιμοποιούν την AI για να τα βοηθά στην επεξήγηση μιας έννοιας, να προτείνει μια δομή για εργασία, να παρέχει παραδείγματα ή να κάνει ερωτήσεις εξάσκησης, αλλά δε θα πρέπει να κάνει ολόκληρη την εργασία για λογαριασμό τους.

Για παράδειγμα, αντί το παιδί να πληκτρολογήσει απλά σε ένα chatbot «γράψε την έκθεσή μου», θα μπορούσε να του ζητήσει να προτείνει διάφορα επιχειρήματα, να εξηγήσει άγνωστους όρους ή να επισημάνει αδυναμίες σε ένα προσχέδιο που έχει γράψει μόνο του. Όταν λύνει ένα μαθηματικό πρόβλημα, μπορεί να ζητήσει εξήγηση της μεθόδου και στη συνέχεια να προσπαθήσει να βρει την ίδια λύση χωρίς να κοιτάζει την απάντηση.

Σημαντικό είναι, ακόμη, να δίνεται η παρότρυνση στα παιδιά να συγκρίνουν την απάντηση που δημιουργήθηκε από την AI με το σχολικό βιβλίο, τις σημειώσεις τους ή αξιόπιστες εκπαιδευτικές πηγές. Με αυτόν τον τρόπο, η αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε άσκηση κριτικής σκέψης και όχι σε απλή αντιγραφή.

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Η AI δεν είναι αλάνθαστη: Το φαινόμενο των AI Hallucinations



Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να αντιμετωπίζεται μια απάντηση που δημιουργείται από AI σαν να προέρχεται από μηχανή αναζήτησης ή από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Στην πραγματικότητα, ένα γλωσσικό μοντέλο δημιουργεί μια απάντηση προβλέποντας ποιες λέξεις είναι πιθανότερο να ακολουθήσουν η μία την άλλη, με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευσή του. Η απάντηση μπορεί να είναι ακριβής, όμως το μοντέλο μπορεί επίσης να συγχέει γεγονότα, να επινοεί μια πηγή, να αναφέρεται σε μια μελέτη που δεν υπάρχει ή να περιγράφει με βεβαιότητα ένα γεγονός που δε συνέβη ποτέ.

Αυτά τα σφάλματα συχνά αποκαλούνται AI hallucinations. Οι γονείς μπορούν να εξηγήσουν την έννοια στα παιδιά με απλά λόγια: ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν παρέχει πάντα πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι αληθινές. Όταν δε διαθέτει επαρκείς πληροφορίες, μπορεί να καλύψει τα κενά με κάτι που ακούγεται πειστικό, αλλά είναι λανθασμένο. Επομένως, τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν έναν βασικό κανόνα: όσο πιο σημαντική είναι η ερώτηση, τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να ελέγχεται η απάντηση.

Ο έλεγχος των πληροφοριών σε πέντε βήματα



Μια απλή σειρά από ερωτήσεις μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν προτού αντιγράψουν αμέσως πληροφορίες σε μια σχολική εργασία ή τις εκλάβουν αυτόματα ως δεδομένα:

Η πρώτη ερώτηση αφορά την πηγή: αν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης αναφέρει κάποιο βιβλίο, μια μελέτη, ένα απόσπασμα ή ένα ιστορικό γεγονός, το παιδί θα πρέπει να ελέγξει αν η αρχική πηγή υπάρχει πράγματι και αν είναι αξιόπιστη.

Η δεύτερη ερώτηση εξετάζει αν η απάντηση ταιριάζει σε αυτό που ζητήθηκε, καθώς η AI μπορεί να δημιουργήσει μια καλογραμμένη απάντηση που ακούγεται πειστική, αλλά να έχει παρερμηνεύσει την ερώτηση ή να μην ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού.

Η τρίτη ερώτηση εστιάζει στην κατανόηση, δηλαδή αν το παιδί μπορεί να εξηγήσει το περιεχόμενο με δικά του λόγια, διότι αν δεν μπορεί να αναπαράγει ανεξάρτητα το σκεπτικό, δε θα πρέπει να παραδώσει την απάντηση ως δική του εργασία.

Η τέταρτη ερώτηση σχετίζεται με την επαλήθευση, παροτρύνοντας τον έλεγχο των σημαντικών πληροφοριών σε σχολικά βιβλία, σημειώσεις ή επίσημες εκπαιδευτικές πηγές.

Τέλος, η πέμπτη ερώτηση αφορά τη συνδρομή κάποιου ενηλίκου, καθώς αν οι πληροφορίες αφορούν την υγεία, την ασφάλεια ή ένα ευαίσθητο θέμα, η βοήθεια ενός γονέα ή εκπαιδευτικού αποτελεί την πιο λογική επιλογή.

Οι γονείς μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτό το πλαίσιο μαζί με τα παιδιά τους στην αρχή της σχολικής χρονιάς, εξετάζοντας από κοινού μια απάντηση AI σε μια σχολική εργασία, ελέγχοντας τις πηγές της και συζητώντας ποια σημεία είναι χρήσιμα, ποια είναι ανακριβή και ποια χρειάζεται να ξαναγραφτούν.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας



Παράλληλα, τα παιδιά μπορεί να νομίζουν ότι η συνομιλία με ένα chatbot είναι μια ιδιωτική αλληλεπίδραση και να νιώθουν ότι η AI είναι ένας έμπιστος συνομιλητής στον οποίο μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, το σχολείο τους ή προσωπικές τους ανησυχίες. Οι γονείς θα πρέπει να τους εξηγήσουν ότι οι συνομιλίες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύονται και, ανάλογα με την εκάστοτε πλατφόρμα, να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση ή την εκπαίδευση συστημάτων AI.

Επομένως, τα παιδιά θα πρέπει να αποφεύγουν να εισάγουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του σχολείου, κωδικούς πρόσβασης, έγγραφα ταυτοποίησης, στοιχεία τραπεζικών καρτών, φωτογραφίες εισιτηρίων ή οποιαδήποτε άλλη εμπιστευτική πληροφορία.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τα δεδομένα άλλων ανθρώπων, καθώς τα παιδιά δε θα πρέπει να ανεβάζουν φωτογραφίες, μηνύματα ή έγγραφα άλλων, χωρίς την άδειά τους.

Τεχνική ασφάλεια και εκπαιδευτικά εργαλεία



Η κριτική σκέψη αποτελεί την σημαντικότερη άμυνα απέναντι στο παραπλανητικό περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η λήψη βασικών μέτρων ψηφιακής ασφάλειας. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στους λογαριασμούς των παιδιών και κάθε λογαριασμός θα πρέπει να διαθέτει έναν ισχυρό και μοναδικό κωδικό πρόσβασης.

Οι εφαρμογές θα πρέπει να κατεβαίνουν μόνο από επίσημες πηγές και να παραμένουν ενημερωμένες. Μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό σελίδων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), κακόβουλων αρχείων και άλλων διαδικτυακών απειλών. Οι γονείς μπορούν επίσης να ελέγχουν μαζί με τα παιδιά τις ρυθμίσεις απορρήτου και να εξετάζουν πόσες προσωπικές πληροφορίες είναι ορατές σε αγνώστους.

Επιπλέον, μπορούν να εξοικειώσουν τα παιδιά τους με τις βασικές αρχές κυβερνοασφάλειας χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία. Παράλληλα, οι γονείς μπορούν κι εκείνοι να ενισχύσουν τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες.

Η AI μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης όταν τα παιδιά τη χρησιμοποιούν για να ερευνήσουν ένα θέμα, να ελέγξουν αν έχουν καταλάβει κάτι ή να βελτιώσουν ένα προσχέδιο μιας έκθεσης, αντί απλώς να γράφει την εργασία τους. Η βασική δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξουν είναι να μάθουν να μην αποδέχονται κάθε απάντηση άκριτα.

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