Ουκρανία: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο με τον Ζελένσκι

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν συνομιλίες σήμερα Κυριακή με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία που διαρκεί πλέον 4,5 χρόνια.







Οι δύο Αμερικανοί ταξίδεψαν από την Μόσχα (αεροπορικά στην Πολωνία και με τρένο στο Κίεβο), όπου είχαν χθες τρίωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο, να διαφαίνεται ότι επιτεύχθηκε μια σημαντική εξέλιξη για την ειρήνευση.







Ο Ουκρανός πρόεδρος υποδέχτηκε τους απεσταλμένους στον καθεδρικό της Αγίας Σοφίας στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο σημείο οποίο κατέπεσε ρωσικό drone την Παρασκευή, έχοντας στόχο τα γραφεία των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.







Πριν τη συνάντηση, ο Ζελένσκι έλεγε εξάλλου ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου».







Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πραγματοποίησε την προεκλογική εκστρατεία του υποσχόμενος ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο, ενώ απέδωσαν ελάχιστα αποτελέσματα.







Ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ είχαν μία νέα πρόταση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.







Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γούρι Ουσάκοφ περιέγραψε τη χθεσινή συνάντηση ως «εξαιρετικά χρήσιμη», ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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