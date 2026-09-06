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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φιλική ήττα στο Γάζι για τον Εργοτέλη

ergo
clock 20:09 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ήττα με 2-1, από τη Θύελλα Καμαρίου στο Γάζι, γνώρισε ο Εργοτέλης σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας.

Οι “κιτρινόμαυροι” βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα λίγο πριν το φινάλε του αγώνα με τον Άσραφ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η ομάδα της Σαντορίνης άνοιξε το σκορ (0-1) 32ο λεπτό με τον Παπαδόπουλο και διπλασίασε τα τέρματά της (0-2) στο 65′ με τον Καστράτη.

Εργοτέλης: Χρήστου, Γωνιωτάκης, Κιρκιλιανίδης, Καλλέργης, Τζανακάκης, Χαραλάμπης, Τόμας, Σένκα, Σκόνδρας, Νοκάι, Μπρατσιώτης.

Αγωνίστηκαν και οι: Μαυρογιάννης, Ψαρολογάκης, Κουτάντος, Βασιλάκης, Ντίσα, Στεφανάκης, Αθουσάκης.

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