Εξώδικο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη σε πανεπιστημιακό – Καταγγελία για πρακτική SLAPP και απειλή της ακαδημαϊκής ελευθερίας

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει ο Θεόδωρος Ρακόπουλος, καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, τη νομική πίεση που δέχθηκε μέσω εξωδίκου και απειλής αγωγής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του πανεπιστημιακού με αντικείμενο τη συνέντευξη του Δημητριάδη στον Θανάση Λάλα και τους τρόπους με τους οποίους ανακλήθηκαν σε αυτήν σημειολογικά πρότυπα γύρω από τον όρο «μαφία» — πεδίο στο οποίο ο κ. Ρακόπουλος διαθέτει μακρά ερευνητική και συγγραφική εμπειρία.

Σύμφωνα με τον κ. Ρακόπουλο, το εξώδικο – το οποίο παραδόθηκε στην πατρική του οικία – απαιτούσε δήλωση μεταμέλειας και δημοσίευση προδιατυπωμένου κειμένου υπόδειξης.

Ο ίδιος, αφού απάντησε επίσης με εξώδικη διαμαρτυρία μέσω του δικηγόρου του, επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού (SLAPP), θέτοντας σε κίνδυνο την ελευθερία της επιστημονικής κοινότητας να εκφράζει δημόσια τεκμηριωμένη κρίση.





Το ζήτημα έχει επιστημονικό και διεθνή αντίκτυπο καθώς, όπως επισημαίνει, «ενήμεροι για το θέμα και απολύτως υποστηρικτικοί είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (EASA), η Εταιρεία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων της Κοινοπολιτείας (ASA), κι ο Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας, ενώ ενδιαφέρον για το θέμα έδειξαν και επιμέρους εθνικοί σύλλογοι. Δίπλα μου επίσης έχω το Πανεπιστήμιο του Όσλο: Ήδη η Κοσμητεία είναι πλήρως ενήμερη για τα τεκταινόμενα και σκοπεύω να το φέρω και στις πρυτανικές αρχές αν χρειαστεί».

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