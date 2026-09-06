Στην κορυφή του Crete International Basketball Tournament ο Ολυμπιακός!

Παίζοντας κατά διαστήματα εντυπωσιακό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα, κατακτώντας το φιλικό τουρνουά της Κρήτης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Εμπαγέ Εντιαγέ να έχει καταπληκτική παρουσία σε ολόκληρο το παιχνίδι, τον Γιαν Μοντέρο να κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» και να είναι πολύ καλός και να βρίσκει λύσεις από πολλούς παίκτες.

Με τρίποντα των Φουρνιέ και Γουόρντ, ο Ολυμπιακός ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +20 (59-39). Ο Κράμερ πέτυχε τρίποντο και φάουλ, αλλά με πέντε σερί πόντους ο Μοντέρο έκανε το 64-43, ενώ έδωσε και μαγική ασίστ στον Φουρνιέ για το 66-43. Ο Ερυθρός Αστέρας έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή τον Νουόρα μείωσε στους 12 (59-71), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει τάιμ άουτ. Ο Κράμερ με τρίποντο έκανε το 62-71, αλλά ο ΜακΙντάιρ με καλάθι από κοντά τελείωσε την τρίτη περίοδο στο 75-63.

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Χωρίς σκορ για 3.5 λεπτά έμεινε ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο, μέχρι να πετύχει καλάθι και φάουλ ο Κόρι Τζόσεφ. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να παίζουν πολύ καλή άμυνα, ο Εντιαγέ πέτυχε εντυπωσιακά καλάθια και ο Νετζήπογλου «έγραψε» το 85-67, πριν πάρει τάιμ άουτ ο Ναβάρο. Ο Μπαρτζώκας έβαλε για πρώτη φορά τον Αντώνη Καραγιαννίδη στο παιχνίδι, που έκανε μπλοκ στον Νουόρα. Με δύο σερί τρίποντα ο Μπάτλερ έκανε το 87-75 για διαμορφώσει ο Ντόμπριτς το τελικό 87-77.

Δεκάλεπτα: 17-26, 37-50, 63-75, 77-87

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ναβάρο): Μότλεϊ 3 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 2 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γουάιλερ-Μπαμπ 2, Μπάτλερ 12 (1/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Κάρτερ 5 (1), Ντόμπριτς 5 (1/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ιζούντου 4, Μπάλντουιν 5 (1/5 τρίποντα), Μεντάρεβιτς 2, Νουόρα 16 (4/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές), Οτζελέγε 5 (1), Κράμερ 16 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουορντ 9 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μοντέρο 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2 (1/7 σουτ), Νετζήπογλου 6 (2/2 δίποντα, 2/4 βολές), Ντόρσεϊ 5 (1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Εντιάι 16 (5/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοβ 7 (0/2 δίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζόσεφ 8 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Χολ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ), Τζόουνς 3, Φουρνιέ 11 (1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ)