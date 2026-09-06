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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακος – Παναιτωλικός 0-2 : «Τρια στα τρία» και κορυφή η ομάδα του Αγρινίου !

panaitolikos
clock 22:23 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παναιτωλικός επικράτησε στην Λιβαδειά (2-0) και με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς οδηγεί την κούρσα στη Super League. Τρελαίνει κόσμο η ομάδα του Αγρινίου που αγωνίστηκε χωρίς σκοπιμότητες την Λιβαδειά, ηταν απόλυτα ανταγωνιστική κόντρα στην περσινή ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και πήρε την σπουδαία νίκη με 2-0, χάρη σε τέρματα του Γκανέζου Κουάντο Οπόκου.

Προφανώς το πρόγραμμα που έχουν βγάλει μέχρι στιγμής τα «καναρίνια» δεν είναι το δυσκολότερο (προηγήθηκαν εντός έδρας νίκες με Καλαμάτα (2-0) και Αστέρα Τρίπολης (3-1) αλλά δεν παύει αυτο το «3 στα 3» να προκαλεί αίσθηση. Όσο για τους βοιωτούς επιβεβαιώνουν την αίσθηση πως δύσκολα θα μπορέσουν να φθάσουν σε εοπίπεδα ανάλογα με το περσινό.

77’: Ο Εστεμπαν έβγαλε τον Οποκου σε θέση βολής και αυτός αφού κοντρόλαρε, εκτέλεσε από πλάγια και χάρισε την νίκη στον Παναιτωλικό (0-1).

94’: Ο Αποστολόπουλος πέρασε μπαλιά στην πλάτη της άμυνας στον Οπόκου, που απέφυγε στην έξοδο και τον Ανακερ και πλάσαρε για το 0-2.

Σκόρερ: 77’, 94' Οπόκου

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (4-2-3-1): Άνακερ- Πάντεα, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος- Εμμανουηλίδης (65’ Μπάουζα), Κωστή- Σουτ, Νίκας, Ούρσι- Κομπνάν (65’ Οζέγκοβιτς)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (4-2-3-1): Κουτσερένκο- Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος- Σατσιάς, Εράκοβιτς (61’ Νακάμπα)- Εστεμπάν (78’ Μπρέγκου), Μπάσι (78’ Αλεξιτς), Τζενεπό (61΄Οπόκου)- Μπάντζι

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Λεβαδειακός Παναιτωλικός
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