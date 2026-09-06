Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Νάταλι Πόρτμαν, καθώς όπως έγινε γνωστό από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, απέκτησε το πρώτο παιδί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεσταμπλ.







Σύμφωνα με εικόνες που εξασφάλισε το Page Six, η ηθοποιός και ο μουσικός εμφανίζονται να κάνουν βόλτα στο Παρίσι, με τον Ντεσταμπλ να κρατά το νεογέννητο σε μάρσιπο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 46χρονος σύντροφός της έχουν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που ξεκίνησαν να είναι ζευγάρι, στις αρχές του 2025. Η ηθοποιός έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο.

Natalie Portman welcomes baby No. 3, her first with partner Tanguy Destable https://t.co/RSauoB571b pic.twitter.com/sWr687igae — Page Six (@PageSix) September 5, 2026





Η ηθοποιός μίλησε στο Harper’s Bazaar για το «προνόμιο» και το «θαύμα» της διεύρυνσης της οικογένειάς της. Όπως είχε πει: «Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», διευκρινίζοντας ότι αυτή ήταν «πιθανότατα η τελευταία φορά» που θα έμενε έγκυος.

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