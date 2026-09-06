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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

natalie
clock 23:00 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Νάταλι Πόρτμαν, καθώς όπως έγινε γνωστό από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, απέκτησε το πρώτο παιδί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεσταμπλ.



Σύμφωνα με εικόνες που εξασφάλισε το Page Six, η ηθοποιός και ο μουσικός εμφανίζονται να κάνουν βόλτα στο Παρίσι, με τον Ντεσταμπλ να κρατά το νεογέννητο σε μάρσιπο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 46χρονος σύντροφός της έχουν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που ξεκίνησαν να είναι ζευγάρι, στις αρχές του 2025. Η ηθοποιός έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο.



Η ηθοποιός μίλησε στο Harper’s Bazaar για το «προνόμιο» και το «θαύμα» της διεύρυνσης της οικογένειάς της. Όπως είχε πει: «Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», διευκρινίζοντας ότι αυτή ήταν «πιθανότατα η τελευταία φορά» που θα έμενε έγκυος. 

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Νάταλι Πορτμαν Μητέρα
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