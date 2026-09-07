Τουριστικά λεωφορεία: Διήμερη στάση εργασίας και πορεία διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο

Διήμερο κινητοποιήσεων για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι ο κλάδος βιώνει πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας κυρίως της εκτόξευσης της τιμής του diesel, ενώ τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν, όπως τονίζουν.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης περιγράφει τη μορφή των κινητοποιήσεων που περιλαμβάνει την Πέμπτη 10/9 συγκέντρωση των λεωφορείων στο Παγκρήτιο και πορεία μέχρι το αεροδρόμιο, ενώ επιδοθεί ψήφισμα στην Περιφέρεια Κρήτης. Την Παρασκευή 11/9 τα τουριστικά λεωφορεία θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου:

Η κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών και των παρεμβάσεων του Συνδέσμου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί στον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας δεν θα πραγματοποιούνται από τα τουριστικά λεωφορεία αφίξεις, αναχωρήσεις, εκδρομές και μεταφορές που αφορούν κρουαζιέρες.

Από τη στάση εργασίας εξαιρούνται αποκλειστικά οι μεταφορές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργών συμβολαίων με τουριστικά γραφεία (μισθωμένα λεωφορεία), καθώς και η μεταφορά προσωπικού ξενοδοχειακών μονάδων.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των τουριστικών λεωφορείων στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Από εκεί θα ξεκινήσει οργανωμένη πορεία με την ακόλουθη διαδρομή:



Παγκρήτιο Στάδιο → Παραλιακή Λεωφόρος → Εθνικής Αντιστάσεως → Παπανδρέου → Λεωφόρος Δημοκρατίας → Πλατεία Ελευθερίας → Λεωφόρος Ικάρου → Αεροδρόμιο Ηρακλείου.







Στην Πλατεία Ελευθερίας θα πραγματοποιηθεί κατάθεση και επίδοση του ψηφίσματος στην Περιφέρεια Κρήτης, με τα αιτήματα και τις θέσεις του κλάδου.



Στη συνέχεια η πορεία θα συνεχιστεί προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τα τουριστικά λεωφορεία θα παραμείνουν συγκεντρωμένα στο πλαίσιο της κινητοποίησης.

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί πορεία. Τα τουριστικά λεωφορεία θα παραμείνουν συγκεντρωμένα και ακινητοποιημένα σε σημεία πέριξ του Αεροδρομίου Ηρακλείου, συνεχίζοντας τη στάση εργασίας.

Ο Σύνδεσμος γνωρίζει ότι η κινητοποίηση, και ιδιαίτερα η πορεία της 10ης Σεπτεμβρίου, ενδέχεται να προκαλέσει πρόσκαιρες κυκλοφοριακές δυσκολίες και καθυστερήσεις.



Ζητούμε την κατανόηση και την υπομονή των συμπολιτών μας για τις όποιες δυσκολίες προκύψουν.



Η κινητοποίησή μας αποτελεί μια αναγκαία διεκδίκηση για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Δεν θέλουμε την κοινωνία απέναντί μας· τη θέλουμε μαζί μας.



Με σεβασμό προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κρήτης, αλλά και με αποφασιστικότητα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας.

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