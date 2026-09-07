Κρήτη: Συναγερμός για ψαροντουφεκά που χάθηκε - Βρέθηκε τα ξημερώματα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός σήμανες στις αρχές για τον εντοπισμό 77χρονου Έλληνα υποβρύχιου αλιέα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον όρμο Βαθύ, νότια της Κρήτης.

Στην επιχείρηση, που συντόνισε το ΕΚΣΕΔ, συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, σκάφος και drone της Frontex, καθώς και χερσαία δύναμη του Λιμενικού.

Τελικά ο 77χρονος εντοπίστηκε σώος τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - Στεγαστικό: Εκπαιδευτικός μένει σε αντίσκηνο με το 4χρονο παιδί της γιατί δεν βρίσκει σπίτι!

Κρήτη: Πώς δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ έβγαλαν... μεροκάματο 10.000 ευρώ

Σχολεία: Μεγάλες αποκλίσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών της ΕΕ – Η Ελλάδα ξανά ουραγός