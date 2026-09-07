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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συναγερμός για ψαροντουφεκά που χάθηκε - Βρέθηκε τα ξημερώματα

Λιμενικό Σώμα
clock 07:46 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανες στις αρχές για τον εντοπισμό 77χρονου Έλληνα υποβρύχιου αλιέα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον όρμο Βαθύ, νότια της Κρήτης.

Στην επιχείρηση, που συντόνισε το ΕΚΣΕΔ, συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, σκάφος και drone της Frontex, καθώς και χερσαία δύναμη του Λιμενικού.

Τελικά ο 77χρονος εντοπίστηκε σώος τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

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