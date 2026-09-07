Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το υπουργείο Οικονομικών

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Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςαπό το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σήμερα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν.

Πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσαν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πακέτο των μέτρων για το 2027 ανέρχεται συνολικά σε 2,2 δισ. ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά.

Το υπουργείο χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις βασικό κορμό μιας «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας» με ορίζοντα το 2030, με στόχο τη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση της Περιφέρειας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού

Από το φορολογικό έτος 2026 περιορίζεται δραστικά το τεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καλύπτουν πάνω από το 90% του κλάδου.

Ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, ενώ καταργούνται οι δύο προσαυξήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα. Πρόκειται για την προσαύξηση που συνδεόταν με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και εκείνη που υπολογιζόταν στο 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο τζίρο του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Για παράδειγμα, καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η φορολογική βάση περιορίζεται στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ, με το όφελος να φτάνει τα 2.534 ευρώ ή περίπου 53%.

Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027, ενώ για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.

Ειδικές ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες ταξί

Για τους ιδιοκτήτες ταξί προβλέπεται προσαρμογή του τεκμηρίου, ώστε αυτό να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%.

Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί, σε περιπτώσεις που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από κληρονομική διαδοχή μετά τον θάνατο γονέα.

Επιχειρήσεις: Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Για τις επιχειρήσεις ξεκινά η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Από το 2027 καταργείται στην Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 καταργείται πλήρως σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, από το φορολογικό έτος 2028 αρχίζει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων από το 80% στο 50%, κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο.

Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβένονται σε έξι χρόνια αντί για δέκα. Η αλλαγή αποσκοπεί στην ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων.

Την ίδια ώρα, μέσω δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας προβλέπεται η κινητοποίηση συνολικά 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα διατεθούν 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία σε συνδυασμό με τη μόχλευση του τραπεζικού συστήματος θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις και ανάγκες ρευστότητας.

Μηδενικός φόρος για αγρότες και τρίτεκνους έως 20.000 ευρώ

Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το μέτρο αφορά 47.091 από τους συνολικά 245.907 αγρότες, ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ.

Το μέγιστο όφελος υπολογίζεται σε 2.900 ευρώ. Ενδεικτικά, αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος μέχρι σήμερα κατέβαλλε φόρο 1.183 ευρώ, με τη νέα ρύθμιση δεν θα καταβάλλει φόρο.

Μηδενικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ προβλέπεται και για τους τρίτεκνους. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μειώσεις φόρου αναμένεται να δουν 86.927 τρίτεκνοι, μεταξύ των οποίων 33.894 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 αναμένεται να φτάσει τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Επιπλέον, εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια προβλέπεται να λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο.

Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ με τις τριετίες θα φτάνει έως τα 1.300 ευρώ.

Οι αυξήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο στάδια, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Σε σύγκριση με τα 650 ευρώ του 2021, η συνολική αύξηση θα ανέρχεται σε 54%.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, με ολόκληρη τη μείωση να αφορά την εισφορά του εργαζομένου και να μεταφέρεται στο καθαρό εισόδημά του.

Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση

Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Με την αλλαγή προστίθενται περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 2,2 εκατομμύρια. Τα 400 ευρώ θα λαμβάνουν επίσης άτομα άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Παράλληλα, οι συντάξεις θα αυξάνονται με βάση τον συνδυασμό ΑΕΠ και πληθωρισμού, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

«Κουμπαράς» για τα παιδιά έως την ενηλικίωση

Για τη νέα γενιά δημιουργείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Για κάθε ευρώ που καταθέτει ο γονέας, το κράτος θα καταθέτει ένα ευρώ, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι την ενηλικίωση. Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.

Με τις μέγιστες καταβολές, σε διάστημα 18 ετών θα έχουν συγκεντρωθεί 49.304 ευρώ, από τα οποία τα 24.652 ευρώ θα προέρχονται από το κράτος.

Στήριξη για αναπηρικά επιδόματα, βρεφονηπιακούς και πολύτεκνους

Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν, με το μέτρο να αφορά περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 10% η αποζημίωση των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ. Για τις τρίτεκνες οικογένειες καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες το επίδομα γέννησης αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί, ενώ αυξάνεται και το ημερήσιο φοιτητικό σιτηρέσιο από 2 σε 3 ευρώ. Στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές αυξάνεται από 2,45 σε 3,50 ευρώ.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Διευρύνονται τα κριτήρια

Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, δημιουργείται για τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας.

Τα ηλικιακά και οικονομικά κριτήρια διευρύνονται, καθώς το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στα 55 έτη από τα 50, η αξία της κατοικίας φτάνει έως τις 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ και το μέγιστο δάνειο αυξάνεται στις 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου αυξάνεται στις 7.000 ευρώ ανά παιδί από 5.000 ευρώ.

Κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και περιορισμός των βραχυχρόνιων

Παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες κενών ακινήτων που τα διαθέτουν στη μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Παράλληλα, παρατείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, ενώ επεκτείνεται για το 2027 ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α΄ Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε περισσότερους μικρούς οικισμούς

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 που ήταν το ισχύον όριο. Στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Η διεύρυνση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 πρόσθετους ιδιοκτήτες. Συνολικά, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ θα καλύπτει 12.855 οικισμούς.

Στο 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από 3% σε 15%.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά κατοικίες και όχι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλες κατηγορίες ακινήτων. Στόχος είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, να περιοριστεί η πρόσθετη εξωτερική ζήτηση που ασκεί πιέσεις στις τιμές της κατοικίας.

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