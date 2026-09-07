Αποκλεισμός του Τσιτσιπά από τον Σέλτον στο US Open

Στον «γύρο των 16» σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο US Open, καθώς Ελληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Αμερικανό, Μπεν Σέλτον με 6-2, 6-3, 6-4, μετά από μία ώρα και 53 λεπτά αγώνα.







Στο πρώτο σετ, ο «οικοδεσπότης» τενίστας έκανε break στο δεύτερο και στο όγδοο game και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Τσιτσιπά, ενώ ανάλογη ήταν η εικόνα της αναμέτρησης και στο δεύτερο σετ. Ο Αμερικανός πρωταθλητής, «έσπασε» το σερβίς του Τσιτσιπά στο έκτο game και απέκτησε ασφαλές προβάδισμα με 2-0, ενώ στο τρίτο σετ, ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, προσπάθησε ν΄αντιδράσει, αλλά το break του Σέλτον στο τρίτο game αποδείχθηκε καταλυτικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή, ήταν η πρώτη φορά που ο Τσιτσιπάς (Νο 53 στον κόσμο) βρέθηκε στους «16» του US Open, αλλά και η πρώτη φορά που προκρίθηκε στον 4ο γύρο ενός Grand Slam, μετά από το Roland Garros του 2024.

Στον επόμενο γύρο του κορυφαίου τουρνουά, ο Σέλτον (Νο 9 στον κόσμο) θ΄αντιμετωπίσει τον Ισπανό, Κάρλος Αλκαράθ (Νο 2).

Ο αποκλεισμός του Τσιτσιπά, αποκτά ιστορικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι για πρώτη φρά στα 149 Ιστορίας των Grand Slams, δεν θα υπάρχει στα προημιτελικά, τενίστας που χρησιμοποιεί το μονόχειρο backhand. Ενα από τα πιό αγαπημένα κτυπήματα των φίλων του παραδοσιακού τένις, έχει δώσει την θέση του στο two-handed shot στο σύγχρονο παιχνίδι, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι από το Γουίμπλεντον του 1877, τουλάχιστον ένας παίκτης έφθασε στον ημιτελικό του απλού ανδρών. Μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, που ο Σέλτον απέκλεισε τον Τσιτσιπά.

Ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Σταν Βαβρίνκα ήταν οι σύγχρονοι «σημαιοφόροι» του shot, αλλά ακολούθησαν μια γεννιά, που περιελάμβανε τους Τζον ΜακΕνρό και Ιβάν Λεντλ στην δεκαετία του 1980, και τους Πιτ Σάμπρας, Στέφαν Έντμπεργκ και Γκουστάβο Κούερτεν στην δεκαετία του 1990.

«Έριξα μια ματιά, την δεκαετία του 1950 νομίζω ότι το 97% ή 98% των παικτών έπαιζαν backhands με το ένα χέρι», είπε ο Τσιτσιπάς μετά την ήττα του και πρόσθεσε: «Είναι κυριολεκτικά περίπου 2% ή 3% τώρα. Είναι ένα τόσο παραδοσιακό, κλασικό σουτ, που είναι κρίμα να χάνεις ένα τέτοιο σουτ. Υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις γι' αυτό; Υποθέτω ναι. Είναι το τέλος του κόσμου εάν κανείς δεν παίζει backhand με το ένα χέρι; Όχι. Το τένις συνεχίζει να συνεχίζει όπως είναι. Το τένις παιζόταν παλιά με τόσες πολλές διαφορετικές παραλλαγές στυλ και αυτή η παραλλαγή έχει περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο στυλ στις μέρες μας, όπου όλοι παίζουν το ίδιο. Τα γήπεδα έχουν γίνει πιο αργά. Δεν βλέπεις πολλές προσωπικότητες στο γήπεδο. Τώρα έχει περιοριστεί σε ένα στυλ παιχνιδιού. Αυτό που έκανε το τένις τόσο ενδιαφέρον, ήταν ότι υπήρχαν παίκτες που έπαιζαν με συγκεκριμένο τρόπο και άλλους που έπαιζαν με διαφορετικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για το backhand με το ένα χέρι».

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