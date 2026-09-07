Μιχάλης Καραμαλάκης: Ζητά πλήρη ενημέρωση πριν τη γενική συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας» ζητεί πλήρη οικονομικό και ελεγκτικό φάκελο, γραπτές οδηγίες ψήφου και σχέδιο εφαρμογής του άρθρου 207 πριν από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 συνέρχεται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Με την αφορμή αυτή, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως Μιχάλης Καραμαλάκης απέστειλε επιστολή προς τη δημοτική αρχή. Αποδέκτες είναι ο Δήμαρχος κ. Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παντελής Ρυακιωτάκης.

Η επιστολή αποτελεί συνέχεια της τοποθετήσεως του επικεφαλής στο βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2026 όπου και συζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Στη Συνέλευση ο εκπρόσωπος του Δήμου καλείται να ψηφίσει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025. Καλείται επίσης να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της χρήσεως, την , απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και τέλος, την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Στον φάκελο της συνεδριάσεως της 31ης Αυγούστου, στο πέμπτο θέμα, περιλαμβάνονταν μόνον η εισήγηση του Δημάρχου που αφορά στον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου και το έγγραφο της εταιρείας. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2025 και έκθεση ελέγχου δεν συμπεριελήφθησαν , προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι μετέχοντες .



Κατά τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, η χρήση 2025 φέρετε να έκλεισε με ζημία ανά του 1.100.000 ευρώ , έναντι κέρδους 10.644 ευρώ το 2024. Για τη χρήση 2024 οι ορκωτοί ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη.

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι η ΔΕΠΑΝΑΛ δεν είναι υπηρεσία του Δήμου, αλλά ανώνυμη εταιρεία. Λειτουργεί με τον ν. 4548/2018 και ο Δήμος συμμετέχει ως μέτοχος. Από τον νόμο αυτόν προκύπτουν οι προθεσμίες ενημερώσεως του μετόχου και η διάκριση ανάμεσα στην έγκριση της διαχειρίσεως και στην απαλλαγή από ευθύνες.

Τίθεται και δεύτερο ζήτημα. Το άρθρο 207 του ν. 5314/2026 επιβάλλει στις δημοτικές ανώνυμες εταιρείες να μετατραπούν, να συγχωνευθούν ή να λυθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όποια δεν το πράξει λύεται αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου 2027. Απομένουν λιγότερο από τέσσερις μήνες και κανένα σχετικό θέμα δεν έχει τεθεί υπόψιν του δημοτικού συμβουλίου.

Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας» θέτει πέντε ερωτήματα και προτείνει τέσσερα μέτρα. Διανομή των καταστάσεων και της εκθέσεως ελέγχου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Γραπτό προσδιορισμό της στάσεως του εκπροσώπου ανά θέμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενημέρωση του Σώματος για τις ψήφους και τις αποφάσεις. Συνεδρίαση εντός Σεπτεμβρίου για τα οικονομικά και για το άρθρο 207.



Τα ερωτήματα διατυπώνονται ως αιτήματα ενημερώσεως.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Θέμα: Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 — πλήρης οικονομικός και ελεγκτικός φάκελος, οδηγίες ψήφου και σχέδιο εφαρμογής του άρθρου 207 του ν. 5314/2026



Κύριε Δήμαρχε,



Κύριε Πρόεδρε,



Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται σε συνέχεια τοποθετήσεώς μας στο βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, κατά την συζήτηση του πέμπτου θέματος στη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2026.



Ειδικότερα:



Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 12:00, έχει προγραμματιστεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1236/30.07.2026 έγγραφο της εταιρείας.



Ζητούμε να διασφαλιστεί εγκαίρως ότι η συμμετοχή και η ψήφος του Δήμου θα στηριχθούν σε πλήρη οικονομική και ελεγκτική ενημέρωση.



Ο εκπρόσωπος του Δήμου δεν παρίσταται απλώς. Ψηφίζει για λογαριασμό του μετόχου. Η αναγραφόμενη ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:



• έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025·



• έγκριση της συνολικής διαχειρίσεως της χρήσεως 2025, με πρόσθετη αναφορά της προσκλήσεως σε απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη·



• απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών·



• ορισμό ορκωτών ελεγκτών για το 2026·



• και ένα πέμπτο θέμα με τον τίτλο «λοιπά θέματα».



Στον φάκελο της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2026, στο πέμπτο θέμα, περιλαμβάνονται μόνον η εισήγηση του Δημάρχου που αφορά στον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου καθώς και του αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και το έγγραφο της εταιρείας. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2025 και έκθεση ελέγχου δεν συμπεριελήφθησαν , προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι μετέχοντες .



Εδώ χρειάζεται μία διευκρίνιση, την οποία συχνά παραβλέπουμε. Η ΔΕΠΑΝΑΛ δεν αποτελεί υπηρεσία του Δήμου, αλλά ανώνυμη εταιρεία.



Λειτουργεί, επομένως, με τον νόμο των ανωνύμων εταιρειών, τον ν. 4548/2018. Ο Δήμος δεν ασκεί προϊσταμένη αρχή· συμμετέχει ως μέτοχος. Ο νόμος αυτός ορίζει τι δικαιούται να γνωρίζει ο μέτοχος και πότε.



Δυο σημεία του νόμου αφορούν άμεσα τη Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου.



• Πρώτον, το άρθρο 123, το οποίο προβλέπει ρητώς: «Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών».



• Δεύτερον, το άρθρο 119, βάσει του οποίου για τη χρήση 2025 η προθεσμία λήγει την 10η Σεπτεμβρίου 2026. Η Συνέλευση ορίστηκε μία ημέρα νωρίτερα.



Τα οικονομικά μεγέθη τα αναφέρουμε όπως ακριβώς τα δίνει η εταιρεία, χωρίς δική μας επεξεργασία. H χρήση 2025 φέρετε να έκλεισε με ζημία άνω των 1.100.000 ευρώ. Η προηγούμενη χρήση είχε κλείσει με κέρδος 10.644 ευρώ.



Ένα ακόμη στοιχείο δικαιολογεί την επιμονή μας. Για το 2024 οι ορκωτοί ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη, με τέσσερα ευρήματα. Δεν τα σχολιάζουμε ούτε τα ερμηνεύουμε. Ζητούμε να μας γνωστοποιηθεί εάν και πώς αντιμετωπίστηκαν στην επόμενη χρήση, και ποια είναι η κρίση των ελεγκτών γι’ αυτήν.



Παραλλήλως, στη σημείωση 24 η ίδια η εταιρεία αναφέρεται στην εφαρμογή του άρθρου 207 του ν. 5314/2026. Το άρθρο 207 ορίζει ότι οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες οφείλουν, έως την 31ηΔεκεμβρίου 2026, να προβούν σε μία από τις εξής τρεις ενέργειες:



• να μετατραπούν σε αναπτυξιακό οργανισμό,



• να συγχωνευθούν με υφιστάμενο αναπτυξιακό οργανισμό διατηρώντας τον σκοπό τους



• ή να λυθούν.



Από την 1η Ιανουαρίου 2027, όποια εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία από τις τρεις αυτές ενέργειες λύεται αυτοδικαίως.



Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα ακόλουθα:



Πρώτον: Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2025, η έκθεση διαχειρίσεως και η έκθεση των ελεγκτών δεν διαβιβάστηκαν στους δημοτικούς συμβούλους. Δεν περιλαμβάνονταν ούτε στον φάκελο του πέμπτου θέματος της συνεδριάσεως της 31ης Αυγούστου 2026. Πότε, επομένως, και με ποιο αποδεικτικό τέθηκαν τα έγγραφα αυτά στη διάθεση του Δήμου ως μετόχου, και για ποιον λόγο δεν διαβιβάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από τον ορισμό εκπροσώπου;



Δεύτερον: Έχει ολοκληρωθεί ο ανεξάρτητος έλεγχος της χρήσεως 2025; Ζητούμε την υπογεγραμμένη έκθεση, με τη γνώμη των ελεγκτών και ενημέρωση για την αντιμετώπιση των επιφυλάξεων του 2024.



Τρίτον: Ως προς τον εκπρόσωπο του Δήμου, ποια απόφαση καθορίζει τη στάση του ανά θέμα; Μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή απασχολείται σε αυτήν; Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 108 παράγραφος 2.



Η συμμετοχή στην ψηφοφορία περί συνολικής διαχειρίσεως επιτρέπεται μόνον με εξουσιοδότηση που περιέχει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.



Τέταρτον: Ζητούμε τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το 2026, τις τυχόν αναμορφώσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία εκτελέσεώς του.



Πέμπτον: Για την εφαρμογή του άρθρου 207 του ν. 5314/2026, σύμφωνα με το οποίο «Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μετατρέπονται σε αναπτυξιακούς οργανισμούς του άρθρου 224, έως και την 1η Ιανουαρίου 2027, ή συγχωνεύονται σε υπάρχοντες διατηρώντας τον σκοπό τους, ή λύονται», ζητούμε τεκμηριωμένη εισήγηση για τη διαδικασία που εφαρμόζεται στη ΔΕΠΑΝΑΛ, με χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες αποφάσεις και για τις συνέπειες σε εργαζομένους, συμβάσεις και δραστηριότητες.



Για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου προτείνουμε τα ακόλουθα:



• να διανεμηθούν άμεσα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους οι οικονομικές καταστάσεις του 2025, η έκθεση διαχειρίσεως και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών·



• να προσδιοριστεί εγγράφως, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η στάση του εκπροσώπου ανά θέμα, χωρίς υπερψήφιση ουσιαστικών αποφάσεων υπό τον γενικό τίτλο «λοιπά θέματα»·



• να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ψήφους, τις δηλώσεις του εκπροσώπου και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως·



• να προγραμματιστεί εντός Σεπτεμβρίου συνεδρίαση αφιερωμένη στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και στην εφαρμογή του άρθρου 207 του ν. 5314/2026.



Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.



Ο Δήμος οφείλει να τοποθετηθεί με πλήρη γνώση των στοιχείων.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Καραμαλάκης



Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης



«Ηράκλειο, η Πόλη μας»

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