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Κρήτη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δυο τμήματα του ΒΟΑΚ στα Χανιά

ΒΟΑΚ
clock 10:55 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων (αριθμ. πρωτ. 2501/10/174-ξη’/04.09.26, ΑΔΑ: Ψ9Α046ΜΤΛΒ-ΚΡΔ), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 07.09.26 έως και τις 02.10.26, θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας επί της Οδού Κ. Σκαμάγκα στις Μουρνιές Χανίων, από τη συμβολή της με την οδό Θέτιδος έως και τη συμβολή της με την οδό Σιβρισαρίου, καθ’ ολη τη διάρκεια του 24ώρου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Σιβρισαρίου, της οδού Θέτιδος και από τις κάτω διαβάσεις προς το Νότιο παράδρομο του ΒΟΑΚ. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εισόδου και εξόδου των οχημάτων των ενοίκων προς και από τις οικίες τους κατά μήκος του τμήματος της οδού Σκαμάγκα, όπου θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

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