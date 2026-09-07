Ηράκλειο: "Οι σχολικές καθαρίστριες δεν είναι προσωπικό γενικών καθηκόντων"

"Οι σχολικές καθαρίστριες ασχολούνται με την υγιεινή και τον καθαρισμό των σχολείων, δεν είναι εργατικό για βαριές χειρωνακτικές ή τεχνικές εργασίες", τονίζει σε ανακοίνωση η πρόεδρος των σωματείου εργαζομένων καθαριστριών /στων Ν. Ηρακλείου Στέλλα Φοδελιανάκη και καλεί τις διοικήσεις των σχολείων να σεβαστούν το θεσμικό πλαίσιο.

Η ανακοίνωση του σωματείου:

Με αφορμή επανειλημμένες καταγγελίες στο Σωματείο μας για περιστατικά αυθαίρετων απαιτήσεων και ανάθεσης εργασιών που ξεπερνούν το προβλεπόμενο πλαίσιο, από διευθυντές σχολείων, ξεκαθαρίζουμε το φάσμα των υποχρεώσεων των σχολικών καθαριστριών/των .

Το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων επιτελεί ένα συγκεκριμένο και κρίσιμο έργο που αφορά αποκλειστικά την υγιεινή και τον καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σχολικών μονάδων. Δεν αποτελεί προσωπικό γενικών καθηκόντων, ούτε εργατικό δυναμικό για βαριές χειρωνακτικές ή τεχνικές εργασίες.

Δεν βρίσκεται στα σχολεία για να καλύψει τα κενά απο επιστάτες, φύλακες, εργάτες πρασίνου και άλλες ειδικότητες .



Ενδεικτικά και προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας, καθίσταται σαφές ότι το προσωπικό καθαριότητας ΔΕΝ υποχρεούται και ΔΕΝ εκτελεί εργασίες οπως:

Βαριές χειρωνακτικές δουλειές. Μετακίνηση βαρέων επίπλων (θρανία, ντουλάπες, καρέκλες, πίνακες ).



Εργασίες σε ύψος: Τοποθέτηση, κατέβασμα ή πλύσιμο κουρτινών.



Και γενικότερα καμία εργασία πάνω σε σκάλα .



Τεχνικές εργασίες και συντήρηση: Ελαιοχρωματισμούς καθαρισμούς φρεατίων, αποφράξεις ή καθαρισμό υδρορροών.



Κηπουρικές εργασίες: καθαρισμός , ξεχορτάριασμα και κλάδεμα κήπων (πέραν του απλού σκουπίσματος).



Οικιακές/Προσωπικές υπηρεσίες: Πλύσιμο φλιτζανιών, πιάτων και λοιπών σκευών κουζίνας —είτε αυτά αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό είτε τους μαθητές .



Παρασκευή καφέδων ή γευμάτων.



Χρήση καυστικών και τοξικών χημικών χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές.



Μεταφορά, σήκωμα και πλύσιμο μεγάλων χαλιών.

Η διοίκηση των σχολικών μονάδων και κάθε εμπλεκόμενος φορέας οφείλουν να σεβαστούν το θεσμικό πλαίσιο και την ασφάλειά αλλά και την εργασιακή αξιοπρέπεια του προσωπικού καθαριότητας . Οποιαδήποτε πίεση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συνιστά κατάχρηση εξουσίας και σε κάποιες περιπτώσεις έκθεση εργαζομένων σε κίνδυνο και θα αντιμετωπιστεί ανάλογα και με κάθε νόμιμο μέσο από το σωματείο μας .



Ο κλάδος μας πολλές φορές στο παρελθόν κλήθηκε να βάλει πλάτη για να μπουν οι μαθητές σε καθαρά σχολεία χωρίς προσληψη και χωρίς αμοιβη .



Μεγάλο μέρος των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολειων ολων των δήμων εξακολουθεί να εργάζεται με αμοιβή κατω απο 400 ευρω με 10μηνες συμβάσεις χωρίς καμία εξασφάλιση.



Στόχος μας είναι τα καθαρά σχολεία και προτεραιότητα μας η ασφάλεια των μαθητών.



Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα δεχτούμε εκπτώσεις στο δικαίωμα μας για σεβασμό και αξιοπρεπή συνθήκες εργασίας .

Στέλλα Φοδελιανακη



πρόεδρος σωματείου εργαζομένων καθαριστριών /στων Ν. Ηρακλείου

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