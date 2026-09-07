Γεωργιάδης: Το ChatGPT τον πρόδωσε – Η απάντηση για τον τζίρο των εστιατορίων

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"Είστε μέσα στη μίρλα, να μη ασκείτε κριτική, έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών, την κυβέρνηση Μητσοτάκη", δήλωσε ο Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο Action24.

Παρουσιάζοντας μια σχεδόν εξιδανικευμένη εικόνα για τις οικονομικές δυσκολίες που περνά ο μέσος Έλληνας, επικαλέστηκε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την αύξηση του τζίρου των σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας πως “για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε, άρα κάπου τα βρίσκουμε”.

Όταν αρνήθηκε πως τα εστιατόρια έχουν μείωση τζίρου, παρά τις επισημάνσεις των παρουσιαστών της εκπομπής, ζήτησε τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η απάντηση του ChatGPT τον πρόδωσε; “Δυστυχώς είναι -1.9%”.

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