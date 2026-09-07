Λεκάκης – ΟΕΒΕΝΗ: «Άδειο το καλάθι της ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους – Ασπιρίνη για έναν καρκινοπαθή»

Έντονο προβληματισμό προκαλούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ής ΔΕΘ. Παρά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων εκτιμούν ότι δεν αντιμετωπίζονται ουσιαστικά τα προβλήματα που εξακολουθούν να πιέζουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού προκάλεσαν συζητήσεις και αντιδράσεις στους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, με την ανάγκη για ουσιαστικότερες παρεμβάσεις να βρίσκεται στο επίκεντρο. Φορολογία, τεκμήρια, ενεργειακό κόστος και ρευστότητα παραμένουν, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων, σημαντικά ζητήματα που απαιτούν άμεσες λύσεις.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), Μπάμπη Λεκάκη, ο οποίος, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη, υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα που να βελτιώνουν την κατάσταση των μικρομεσαίων επαγγελματιών.

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(Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), Μπάμπης Λεκάκης)

«Δεν ακούστηκε τίποτα, στο καλάθι της ΔΕΘ ήταν άδειο για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμπορους. Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, μια ασπιρίνη προκειμένου να θεραπεύσουμε έναν καρκινοπαθή», τόνισε ο κ. Λεκάκης.

«Μείωση 5% της προκαταβολής φόρου, χρήματα που δίνουμε εμείς στην πολιτεία προκειμένου να μπορέσει το κράτος να λειτουργήσει, γιατί όταν συζητάμε για προκαταβολή φόρου, συζητάμε για χρήματα τα οποία δεσμεύονται από την επιχείρηση, η επιχείρηση δεν μπορεί να επεκταθεί και να αναπτυχθεί προκειμένου να στηρίξει την οικονομία της χώρας. Όταν συζητάμε για το τέλος επιτηδεύματος το οποίο επωμίστηκαν οι επαγγελματίες στα χρόνια της οικονομικής κρίσης προκειμένου να στηρίξουν την Πολιτεία και να μην έχουμε τεράστια οικονομικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή, κάνουμε επι μέρους κινήσεις με μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5%, δηλαδή, πάρα πολύ μικρή μείωση που για εμάς θα έπρεπε να μηδενιστεί, όπως το τέλος επιτηδεύματος, στο οποίο κάνουμε έναν διαχωρισμό μεταξύ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του κέντρου, της Αττικής, άρα οι επιχειρήσεις της Αττικής πηγαίνουν καλά και οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας δεν πάνε καλά», τόνισε.

Στο ζήτημα των τεκμηρίων στάθηκε στη συνέχεια ο κ. Λεκάκης, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκαν οι σχετικές μειώσεις αφήνει εκτός σημαντικό αριθμό επαγγελματιών.

«Όταν συζητάμε για τα τεκμήρια και έρχεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός το ανέφερε και είπε ότι οι μειώσεις σε σχέση με τον μισθό και με τον τζίρο των τεκμηρίων θα είναι στους συνεπείς φορολογούμενους, καταλαβαίνουμε ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών δεν επωφελούνται από τα μέτρα», συμπλήρωσε ο κ. Λεκάκης.

«Δεν ακούσαμε τίποτα για το ενεργειακό κόστος»

Ένα ακόμη ζήτημα που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση είναι το ενεργειακό κόστος, το οποίο συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. «Αντίστοιχα δεν ακούσαμε κάτι που να έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έχει επιβαρύνει υπέρμετρα τις επιχειρήσεις, είτε αυτό είναι ηλεκτρικό ρεύμα, είτε καύσιμα και μεταφορές», κατέληξε.

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