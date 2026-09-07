Ο Τραμπ ανάρτησε χάρτη που μετονομάζει το Νέο Μεξικό σε «Νέα Αμερική»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,﻿ φάνηκε να προτείνει την Κυριακή ότι το Νέο Μεξικό θα πρέπει να ονομάζεται «Νέα Αμερική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μια φωτογραφία της πολιτείας με το νέο όνομα, στην οποία το «Mexico» εμφανίζεται διαγραμμένο και αντικαθίσταται από τη λέξη «America». Η εικόνα, που αναρτήθηκε στο Truth Social και αναδημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο στο X, δεν συνοδευόταν από κάποια εξήγηση. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει σχέδιο για αλλαγή της ονομασίας του Νέου Μεξικού.





Όπως εξηγεί το CNN, o πρόεδρος των ΗΠΑ έχει την εξουσία να αλλάζει την ονομασία γεωγραφικών χαρακτηριστικών, όπως υδάτινων περιοχών, στο Geographic Names Information System, όμως δεν έχει συνταγματική αρμοδιότητα να μετονομάσει πολιτείες. Για μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούνταν διαδικασία σε επίπεδο πολιτείας.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική». Τον Ιανουάριο του 2025, την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, είχε επίσης υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Αντιδράσεις για την κίνηση Τραμπ

Η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, Δημοκρατική, αντέδρασε στην ανάρτηση, δηλώνοντας ότι «το όνομα του Νέου Μεξικού δεν είναι προς συζήτηση» και, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών από άλλα ζητήματα, ενώ αναφέρθηκε στην άνοδο των τιμών της βενζίνης και στον πόλεμο στο Ιράν.

Αντίδραση υπήρξε και από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μάρτιν Χάινριχ, ο οποίος έγραψε στο X ότι υπάρχουν τρία πράγματα που θα αποκαλεί πάντα με τα πραγματικά τους ονόματα: «Ο Κόλπος του Μεξικού. Η λίμνη Οντάριο. Το Νέο Μεξικό».

Η ονομασία της πολιτείας χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, πριν ακόμη από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου Ινδιάνικων Υποθέσεων για την προέλευση των ονομασιών των αμερικανικών πολιτειών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να μετονομάσει περιοχές παρουσιάζοντας τέτοιες κινήσεις ως ένδειξη της προεδρικής του εξουσίας. Η απόφαση για τη λίμνη Οντάριο ήρθε εν μέσω του εμπορικού πολέμου με τον Καναδά. Λίγο μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει και την ονομασία ενός από τους δύο ωκεανούς που περιβάλλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Τώρα το μόνο που χρειαζόμαστε είναι έναν ωκεανό. Οπότε, ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή/και του Ειρηνικού. Ίσως να τα αλλάξουμε και τα δύο», είπε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του Phantom

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε 47χρονο – Τραυματίστηκαν και τα παιδιά του

Το Ιράν απειλεί να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ τα επόμενα 24ωρα