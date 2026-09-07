Μεσαρά: Χτύπησαν ζευγάρι με κατσούνες και μπουνιές - Και ανήλικοι στους δράστες

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται περιστατικό επίθεσης σε βάρος ενός ζευγαριού στη Μεσαρά, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου, σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 40χρονος άνδρας και η 37χρονη σύζυγός του δέχθηκαν επίθεση από τρία νεαρά άτομα, τα οποία φέρονται να τους χτύπησαν με κατσούνες και γροθιές. Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με προσωπική διαφορά, που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορά την ανήλικη κόρη του ζευγαριού και έναν από τους νεαρούς.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που διερευνάται από τις Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην επίθεση.

Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες είναι ηλικίας 17, 17 και 25 ετών και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.

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