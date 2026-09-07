Η στιγμή που το αεροπλάνο της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου - Πήρε φωτιά και έπεσε σε οχήματα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροπλάνο μεταφοράς εμπορευμάτων της Amazon βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι την Κυριακή.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε πολλά οχήματα και τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό. Ακόμα πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Μαϊάμι-Ντέιντ, Ρέιντ «Ρέι» Τζαντάλα, δήλωσε ότι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ δύο μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

Αρκετά θύματα είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματα που χτυπήθηκαν από το αεροσκάφος και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε η στιγμή που το αεροπλάνο βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και έπεσε σε οχήματα.

Footage shows the moment that the 21 Air Flight 7598 overran the runway and crashed at Miami International Airport. Per reports, at least 5 individuals are dead with an unspecified number of injuries. pic.twitter.com/cOKhKwoTwh — OSINTdefender (@sentdefender) September 7, 2026





Το Boeing 767-300 εκτελούσε πτήση από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο και προσγειώθηκε στο Μαϊάμι περίπου στις 14:00, όταν βγήκε από τον διάδρομο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί το αεροσκάφος δεν κατάφερε να σταματήσει. Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, κινούνταν με ταχύτητα σχεδόν 210 χλμ./ώρα όταν βγήκε εκτός διαδρόμου.

Από την εξέταση των συνομιλιών του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από το CNN προκύπτει ότι οι πιλότοι δεν κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από την προσγείωση.

Το 32 ετών Boeing προσγειώθηκε στον διάδρομο 30, ο οποίος έχει μήκος πάνω από 9.000 πόδια, δηλαδή περίπου 2,7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με στοιχεία της FAA. Συνεργεία επιθεώρησης δεν εντόπισαν τμήματα ή συντρίμμια του αεροσκάφους στον διάδρομο, όμως το αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές σε εξοπλισμό πλοήγησης όταν βγήκε από το οδόστρωμα.

Συναγερμός μετά το δυστύχημα: «Το αεροπλάνο καίγεται -Ετοιμαστείτε για δράση»

Περισσότερες από 60 μονάδες πρώτων ανταποκριτών έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και να βγάζει πυκνό καπνό. «Παιδιά, το αεροπλάνο καίγεται. Ετοιμαστείτε για δράση», ακούγεται να λέει ένας από τους πρώτους διασώστες σε ηχητικό από τις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, το οποίο εξασφάλισε το Broadcastify.

Οι δύο πιλότοι απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος και δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάστασή τους δεν έχει γίνει γνωστή.

BREAKING: An Amazon cargo plane overran a Miami International Airport runway, hitting vehicles and forcing a ground stop.







The FAA released a statement confirming that a Boeing 767-300 that departed from San Juan, Puerto Rico, was involved. The agency said it was now… pic.twitter.com/rPCHrwbTeY — CBS News (@CBSNews) September 6, 2026





Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τη στιγμή της συντριβής. Ένας κάτοικος που βρισκόταν περίπου τρία μίλια από το αεροδρόμιο δήλωσε ότι ένιωσε το σπίτι του να τρέμει, ενώ αρχικά πίστεψε ότι είχε σημειωθεί έκρηξη φορτηγού. Άλλος κάτοικος ανέφερε ότι είδε την ουρά του αεροσκάφους και μεγάλο αριθμό οχημάτων έκτακτης ανάγκης να κατευθύνονται προς το σημείο.

Το γραφείο του σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ ανέφερε ότι βρισκόταν στη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων των νεκρών και είχε δημιουργήσει ειδική τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για τις οικογένειες. Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Κλιμάκιο ερευνητών της FAA βρισκόταν ήδη στο σημείο το βράδυ της Κυριακής, ενώ οι ερευνητές του NTSB βρίσκονταν καθ’ οδόν.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό περιστατικό», ανέφερε εκπρόσωπος της Amazon στο CNN, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της εταιρείας στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Σύμφωνα με την ίδια, το αεροσκάφος επιχειρούσε για λογαριασμό της Amazon Air από την 21 Air, εταιρεία αερομεταφορών αποκλειστικά εμπορευματικού χαρακτήρα με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα. Η εταιρεία διαθέτει επιχειρησιακό κέντρο στο Μαϊάμι και στόλο Boeing 767, μέσω του οποίου εκτελεί πτήσεις για εταιρείες όπως η Amazon και η DHL. Ο διευθύνων σύμβουλος της 21 Air, Κιθ Γουίντερς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.<

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