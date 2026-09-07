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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωντανά η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ

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clock 12:12 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςαπό το βήμα της 90ής ΔΕΘ παρουσιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς και ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν.

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Δεθ Κυριάκος Μητσοτάκης
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