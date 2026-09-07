Νταντάδες της Γειτονιάς: Επίδομα 300 ευρώ και σε φοιτήτριες

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Νέες δυνατότητες για τις οικογένειες φέρνει η καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο στοχεύει στη στήριξη των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων που επιθυμούν να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή.

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, το πρόγραμμα εφαρμόζεται πλέον σε όλη τη χώρα και διευρύνεται, δίνοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα συμμετοχής και σε συγγενικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις φοιτήτριες μητέρες, οι οποίες μπορούν για πρώτη φορά να λάβουν 300 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους πριν ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το ίδιο ποσό προβλέπεται και για άνεργες μητέρες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία και να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις ή επαγγελματικές συναντήσεις.

Ποιοι δικαιούνται έως 500 ευρώ τον μήνα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Για μητέρα με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, ενώ για μητέρα με δύο παιδιά το όριο αυξάνεται στις 27.000 ευρώ.

Για μητέρες με τρία παιδιά και άνω δεν προβλέπεται εισοδηματικό κριτήριο.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση της μητέρας. Για όσες εργάζονται με πλήρη απασχόληση το ποσό ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα, ενώ για τις μητέρες με μερική απασχόληση προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ.

Στα 300 ευρώ διαμορφώνεται και το ποσό για τις φοιτήτριες μητέρες, ενώ αντίστοιχη ενίσχυση μπορούν να λάβουν και οι άνεργες μητέρες για διάστημα τριών μηνών.

Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να παρέχεται είτε στην οικογενειακή κατοικία είτε στο σπίτι του επιμελητή ή της επιμελήτριας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα συμμετοχής συγγενικών προσώπων στο πρόγραμμα. Έτσι, η γιαγιά ή ο παππούς μπορούν να εγγραφούν ως επιμελητές ή επιμελήτριες και να αμείβονται για τη φροντίδα του παιδιού, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για όσους ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν από το 1980, αρκεί το απολυτήριο Δημοτικού, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε η υφυπουργός.

Απαιτείται επίσης η παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου κατάρτισης για τη φροντίδα παιδιών, εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει πτυχίο βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικά υγείας, πιστοποίηση πρώτων βοηθειών για βρέφη, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ποινικού μητρώου και δικαστικής κατάστασης.

Στόχος, σύμφωνα με την Έλενα Ράπτη, είναι να διασφαλίζεται ότι οι γονείς μπορούν να επιλέγουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το πρόσωπο που θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού τους.

Η καθολική εφαρμογή του προγράμματος επιχειρεί έτσι να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα: αφενός να ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες και αφετέρου να διευκολύνει τις μητέρες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

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