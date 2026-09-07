Πέθανε η ηθοποιός Καίτη Φούτση

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Καίτης Φούτση, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 85 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του.

«Αθόρυβα έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, στις 2/9, μια αγαπημένη συνάδελφος ηθοποιός, που σε όλη την καριέρα της ήταν πολύ εργατική και αθόρυβη. Η Καίτη Φούτση δεν είναι πια κοντά μας. Γεννημένη την 1η Φεβρουαρίου του 1941, δούλευε για 50 σχεδόν χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση, με πολλούς χαρακτηριστικούς ρόλους, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε οικογένεια. Πάντα ευγενική και με διάθεση αλληλεγγύης.

Την πρωτοσυνάντησα το μακρινό 1982, όταν με τον θίασο ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ παίζαμε τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Χαραλαμπίδη «ΕΧΩ ΣΤΟΧΟ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ» στην Αθήνα και σε περιοδεία. Η δεύτερη φωτογραφία είναι από το «ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ» στο θέατρο, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η τρίτη είναι από την τηλεοπτική της εμφάνιση στον πρώτο «ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ» για την ΕΡΤ. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη Καιτούλα… Θα σε θυμόμαστε με αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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