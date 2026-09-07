Τροχαίο στην Αλικαρνασσό με έναν τραυματία

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή της Αλικαρνασσού, στην οδό καρτερού, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας 61χρονος άνδρας, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του τροχαίου.

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