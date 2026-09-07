ΒΟΑΚ: Πιο γρήγορα πας με τα πόδια! – Ουρές χιλιομέτρων- Στο "κόκκινο" ο εκνευρισμός

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Σε έναν απέραντο χώρο στάθμευσης μετατράπηκαν για ακόμα μια φορά μεγάλα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με ουρές χιλιομέτρων και πολύωρες καθυστερήσεις.

Η εκκίνηση του προγραμματισμένου εξαήμερου αποκλεισμού της γέφυρας του Ξηροποτάμου από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, σε συνδυασμό με παράλληλα οδικά έργα, έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό έμφραγμα σε κομβικά σημεία οδικού άξονα.

Στο «κόκκινο» το Λασίθι - Κλειστό το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου, όπου ξεκίνησαν επείγουσες εργασίες για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων.

Ο δρόμος θα παραμένει εντελώς κλειστός καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και της περιοχής των Λακωνίων έχει επιβαρύνει δραματικά το επαρχιακό δίκτυο, το οποίο αδυνατεί να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο των οχημάτων.

Διπλό «μέτωπο» ταλαιπωρίας και στο Ηράκλειο

Την ίδια ώρα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και στο νομό Ηρακλείου. Έντονη συμφόρηση με πολύ χαμηλές ταχύτητες καταγράφεται:

Στο τμήμα από Γούβες προς Ηράκλειο και στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, λόγω των συνεχιζόμενων στενώσεων και εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι οδηγοί που κινούνται σ' αυτά τα σημεία έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους καθώς, όπως αναφέρουν τα οχήματα ακινητοποιούνται επί του ΒΟΑΚ για περισσότερο από μισή ώρα!

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας, η κίνηση των ΙΧ και των λεωφορείων στο Λασίθι γίνεται αναγκαστικά από την Παλαιά Εθνική Οδό και τον κόμβο Κριτσάς.

Αντίθετα, τα βαρέα οχήματα διέρχονται ανά διαστήματα από τον κανονικό άξονα του ΒΟΑΚ, καθώς οι εργασίες διακόπτονται προσωρινά για να αποφευχθεί ο πλήρης αποκλεισμός των εμπορευματικών μεταφορών.

Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και, αν είναι εφικτό, να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους εκτός των ωρών αιχμής και αποκλεισμού του δρόμου.

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