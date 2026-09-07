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ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον Καύκασο με τουλάχιστον 11 νεκρούς: Χιονοστιβάδα έθαψε ομάδα 33 ορειβατών (βίντεο)

χιονοστιβαδα
clock 15:09 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε χθες στον ρωσικό Καύκασο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο φαράγγι Μπεζένγκι, στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια, όπου μια ομάδα 33 αλπινιστών βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με την ορμητική κάθοδο της χιονοστιβάδας.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ένα πυκνό σύννεφο χιονιού να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο φαράγγι.

«Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι έξι ακόμη μέλη της ομάδας τραυματίστηκαν. Δέκα αλπινιστές κατάφεραν να απομακρυνθούν και να κατέβουν με ασφάλεια, ενώ για την τύχη έξι ατόμων εξακολουθούν να μην υπάρχουν πληροφορίες.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συνεχίστηκε σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή 56 διασωστών, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Το φαράγγι Μπεζένγκι βρίσκεται σε μια από τις πιο ορεινές ζώνες του κεντρικού Καυκάσου και περιβάλλεται από μερικές από τις υψηλότερες κορυφές της περιοχής, το υψόμετρο των οποίων κυμαίνεται από 4.000 έως 5.200 μέτρα.

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