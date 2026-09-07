Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος: Στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών στη Βουδαπέστη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, παρέστη στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών και του Ορθοδόξου Χριστιανικού Κέντρου Διαλόγου «Φανάριον» του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο κέντρο της Βουδαπέστης. Την ακολουθία των θυρανοιξίων τέλεσε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικών και πλήθους πιστών.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης μετέβη στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις λατρευτικές και εόρτιες εκδηλώσεις. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον νεόδμητο Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών.

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Η δημιουργία του Ιερού Ναού και του Ορθοδόξου Χριστιανικού Κέντρου Διαλόγου «Φανάριον» αποτελεί σημαντικό σταθμό για την παρουσία και τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην καρδιά της ουγγρικής πρωτεύουσας, καθώς και έναν νέο χώρο συναντήσεως, επικοινωνίας και καλλιέργειας του διαλόγου.

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